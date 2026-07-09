سر الخيط الأحمر.. لماذا تحولت الحظاظة الحمراء إلى تريند عالمى؟

إذا ألقيت نظرة عابرة على معاصم الشباب في الشوارع، أو تابعت إطلالات نجوم الفن والرياضة حول العالم مؤخراً، فحتماً ستلاحظ ذلك القاسم المشترك خيط أحمر رفيع وبسيط يلتف حول المعصم اليسار أو ما يعرف في ثقافتنا الدارجة بـ “الحظاظة الحمراء”، وحسب موقع hurryupmummy هذا الإكسسوار البسيط تجاوز فكرة “الموضة العابرة” ليتحول إلى تريند عالمي، حيث يرتديه مشاهير بحجم “ليوناردو دي كابريو”، والمغنية العالمية “مادونا”، وصولا إلى أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.

أصل الحكاية أساطير وثقافات

ارتداء الخيط الأحمر ليس وليد اليوم، بل هو مزيج من أساطير قديمة وتقاليد روحية تعود لآلاف السنين. من أبرز هذه المعتقدات أسطورة “خيط القدر” في الثقافة الصينية واليابانية، حيث يُعتقد بوجود خيط أحمر غير مرئي يربط بين الأشخاص المقدر لهم اللقاء والارتباط، ومهما تباعدت المسافات أو تعقدت الظروف قد يتمدد الخيط لكنه لا ينقطع أبداً، مما جعله رمزاً للحب الحقيقي والروابط الأبدية.

ويعود انتشار هذا التريند أيضاً إلى ارتباطه بالثقافة الصينية، حيث يرمز اللون الأحمر لعنصر النار الذي يعزز الشجاعة والشغف والتقدم، ليصبح تميمة للحفاظ على التوازن النفسي. وفي ثقافات أخرى، يُعتبر الخيط الصوفي الأحمر المربوط بسبع عقد وسيلة لحماية الجسد والروح من العين والحسد، ويُشترط ارتداؤه في المعصم الأيسر لكونه الجانب الروحي الأكثر استقبالاً للطاقات المتجهة إلى القلب.

من الملاعب إلى منصات الموضة تميمة ميسي السحرية

لعب الرياضيون والمشاهير الدور الأكبر في تحويل هذا الرمز البسيط إلى تريند شبابي كاسح، وتعود القصة الأشهر لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ ففي كأس العالم 2018، أهداه صحفي أرجنتيني خيطاً أحمر أرسلته والدته لجلب الحظ. احتفظ ميسي بالخيط، وظهر به مجدداً وهو يرتديه حول معصمه أثناء رفعه لكأس العالم التاريخي في قطر 2022، مما دفع الملايين من عشاقه حول العالم لتقليده كرمز للإصرار وتحقيق الأحلام.

ماذا تعني الألوان الأخرى لـ الحظاظات؟

رغم سيطرة اللون الأحمر على المشهد، يشير خبراء الموضة والطاقة إلى أن لكل لون دلالة مختلفة يبحث عنها مرتديها، فاللون الأسود يرمز للقوة والتماسك والحماية من الطاقات السلبية، ويضفي لمسة من الغموض والجاذبية في الموضة.

أما الأزرق، فيمثل السلام الداخلي والهدوء والصحة، وهو معروف تاريخياً في منطقة حوض المتوسط لصد الحسد. ويأتي اللون الأخضر ليعبر عن الوفرة والازدهار وجلب الرزق وتحقيق التوازن في الحياة المهنية والشخصية، وفي الثقافات الهندية القديمة، ترمز الألوان الصفراء والبرتقالية للخصوبة والبهجة وتجديد الإبداع، بينما يعكس اللون الأبيض النقاء والصدق والبدايات الجديدة والروحانية الصافية.

كيف تنسق الحظاظة الحمراء مع إطلالتك؟

لم يعد ارتداء “الحظاظة” مقتصراً على نمط الملابس الكاجوال أو الرياضية فقط، بل أصبح من صيحات الموضة الحديثة دمج الأنماط المتناقضة، يميل الشباب والشابات اليوم إلى تنسيق الخيط الرفيع، سواء كان أحمر أو أسود، بجانب الساعات الكلاسيكية الفاخرة أو الأساور المعدنية السميكة، وهو ما يخلق تبايناً بصرياً مميزاً يجمع بين البساطة الروحية والفخامة العصرية.

اليوم السابع