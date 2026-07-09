ممثل يثير الجدل بتقليد الأميرة ديانا فى أسبوع الموضة الراقية بباريس.. صور

رغم وفاتها منذ سنوات طويلة لكن لم تجف الأقلام بالكتابة عنها ولازالت تستوحى دور الأزياء خطوط الموضة منها، هي الأميرة ديانا التي مازالت تتربع على عرش قلوب محبيها حول العالم، حتى حاول أحد الممثلين تقليدها خلال حضوره أسبوع الأزياء الراقية في باريس لخريف وشتاء 2026-2027، وفقاً لما ذكره موقع “سى إن إن” عربى.

ممثل يثير الجدل بتقليد الأميرة ديانا في أسبوع الموضة الراقية بباريس

استحوذ عرض دار “سكاباريللي” الإيطالية على اهتمام واسع في اليوم الأول من أسبوع الأزياء الراقية في باريس لخريف وشتاء 2026-2027، وسط حضور عدد من النجوم، من بينهم الممثلة البريطانية إيما كورين والمغني البورتوريكي باد باني.

لكن استطاع أحد الممثلين الذى ظهر بشخصية الأميرة الراحلة ديانا، أن يلفت الأنظار إليه حيث نجح في تجسيد شخصية أميرة القلوب من تسريحة الشعر، والمكياج، إلى طريقة التنسيق والأزياء، حيث ارتدى واحدًا من أكثر فساتينها شهرة في عالم الموضة.

واختار الممثل طلّة شبيهة بفستان “إلفيس”، الذي حمل هذا الاسم نسبةً إلى ياقة العنق العالية المستوحاة من أسلوب المغني الأمريكي إلفيس بريسلي. ويتألف التصميم من فستان طويل ضيق وجاكيت قصيرة، تزيّنا بتطريزات فاخرة من الترتر واللؤلؤ، من توقيع المصممة البريطانية كاثرين ووكر.

ويذكر أن الأميرة الراحلة ديانا ارتدت هذا التصميم خلال زيارتها الرسمية إلى هونج كونج عام 1989، ليصبح لاحقًا واحدًا من أكثر إطلالاتها شهرة في ذاكرة الموضة، قبل أن يُعرض ضمن معرض “Diana: Her Fashion Story” في قصر كنسينجتون في عام 2017.

اليوم السابع