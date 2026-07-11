من خشبة الأوبرا إلى التترات الدرامية.. ريهام عبد الحكيم تحتفل بعيد ميلادها

يتزامن اليوم السبت 11يوليو 2026 مع الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ريهام عبد الحكيم التي حملت منذ طفولتها إرثاً صوتياً استثنائياً، جعل منها واحدة من أبرز الأصوات النسائية التي استطاعت أن تخطو على خطى سيدة الغناء العربي، من خشبة دار الأوبرا إلى شاشات الدراما والسينما. المولودة في 11 يوليو 1983، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لكن شغفها بالغناء قادها باكراً إلى عالم الموسيقى الاحترافي.

محطات فى مسيرة ريهام عبد الحكيم

بدأت ريهام عبد الحكيم مشوارها الفني في سن الثانية عشرة، عندما التحقت بفرقة المايسترو سليم سحاب بدار الأوبرا المصرية، حيث قدمت عروضها على المسارح الكبير والصغير والمكشوف. وجاءت انطلاقتها الحقيقية إلى الجمهور عام 1999، من خلال مسلسل “أم كلثوم”، حيث جسدت شخصية كوكب الشرق في مرحلة طفولتها، قبل أن تخوض تجربة المسرح الغنائي من خلال مسرحية “رابعة زهرة العاشقين” التي أدت فيها شخصية رابعة العدوية.

تنوعت أعمالها بين الألبومات الغنائية والأغاني المنفردة، حيث أصدرت ألبومين هما “كلثوميات” و”أحلى هدية”، كما قدّمت العديد من أغاني التترات الدرامية والسينمائية، من بينها أغاني أفلام “عسل أسود”، و”فيها حاجة حلوة”، و”الأسطورة”، إضافة إلى تترات مسلسلات “فريسكا”، و”خاتم سليمان”، و”هي ودافنشي”، و”الحسن البصري”.

وحصدت ريهام عبد الحكيم جائزة الميكروفون الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين متتاليتين، تقديراً لقدراتها الصوتية التي يصفها النقاد والجمهور بقوتها وقربها من الطابع الصوتي لأم كلثوم، لتبقى واحدة من الأصوات التي جمعت بين الأصالة الأوبرالية والجماهيرية الدرامية.

اليوم السابع