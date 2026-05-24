منظمة الشهيد بالشمالية تنفذ فرحة عيد الأضحى لأسر الشهداء

نفذت منظمة الشهيد بالولاية الشمالية برنامج فرحة عيد الأضحى المبارك لأسر الشهداء بمحليات الولاية السبع وأكد مدير منظمة الشهيد بالشمالية العميد (م) عمار الفكي عبد الصمد في تصريح ان برنامج فرحة العيد لأسر الشهداء يعد من البرامج الراتبة للمنظمة .

واشار إلى ان عدد الأسر المستهدفة بالبرنامج 765 أسرة شهيد مبينا أنه تم تصنيف الأسر الي ثلاث شرائح الشريحة (أ) الأسر التي بها أيتام والشريحة (ب) الأسر التي بها الوالدين اما الشريحة (ج) الأسر التي بها اخوان الشهيد القصر .

وأوضح انه سيتم منح كل أسر الايتام والوالدين خروف الأضحية بجانب تسليم بعض الدعومات النقدية والعينية مؤكدا تغطية 65% من أسر الشهداء بالمحليات حتى الآن مشيرا إلى تشكيل لجان برئاسة المدراء التنفيذيين بمحليات الولاية لتنفيذ برنامج فرحة العيد.

واشاد عمار بجهود ودعم والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد والمدراء التنفيذيين بالمحليات وبعض المؤسسات ولجان الأحياء بالوحدات الإدارية والخيرين ومساهمتهم المقدرة في تنفيذ البرنامج وجدد استمرار جهود المنظمة واهتمامها بالمشروعات الانتاجية لأسر الشهداء .

سونا