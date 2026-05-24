احتفالًا بعيد ميلاده.. باسم سمرة مسيرة حافلة بالجوائز والأدوار المتنوعة

يتزامن اليوم، 24 مايو، مع الاحتفال بعيد ميلاد الفنان باسم سمرة، المولود في 24 مايو 1971. يُقيم سمرة في القاهرة، وهو حاصل على جوائز متعددة عن أدواره المتنوعة في مهرجانات عالمية.

وُلد باسم سمرة في محافظة الجيزة بمنطقة نزلة السمان، وتخرج في كلية التربية قسم تعليم صناعي، وعمل فترة وجيزة مدرسًا للرسم الصناعي قبل انتقاله إلى التمثيل. بدأ مشواره الفني بالمشاركة في الفيلم القصير «القاهرة منورة بأهلها» للمخرج يوسف شاهين، ثم أفلام «مرسيدس» و«صبيان وبنات» للمخرج يسري نصر الله.

أمضى باسم سمرة نحو خمس سنوات دون عمل فني، ثم عاد لبطولة فيلم «المدينة» عام 2000 للمخرج يسري نصر الله، محققًا نجاحًا أكسبه جائزة من أيام قرطاج السينمائية. تكرر تعاونه مع نصر الله في «باب الشمس – الرحيل والعودة» (2004) و«جنينة الأسماك» (2008). اشتهر بدور عبد ربه عسكري الأمن المركزي في فيلم «عمارة يعقوبيان» (2006) للمخرج مروان حامد.عمل في أفلام تسجيلية منها «أمير من مصر».

من أبرز أفلامه

«أنا مش معاهم»، «الشبح»، «الجزيرة» (2007)، «قبلات مسروقة» (حصل عنه على جائزة أفضل ممثل دور ثان من مهرجان الإسكندرية)، وكذلك «الفرح»، «إبراهيم الأبيض»، «البيه رومانسي»، «المشتبه»، «أحاسيس»، «بصرة» (حصل عن دوره فيه على جائزة أفضل ممثل من مهرجان روتردام)، وفيلم «بعد الموقعة» (2012).

شارك في مسلسلات منها: «ملح الأرض»، «قلب حبيبة»، «صرخة أنثى»، «علي مبارك»، «بنت من الزمان ده»، «الوديعة والذئاب»، «هالة والمستخبي»، «الحارة»، «فتاة ليل»، «الريان»، «بنت اسمها ذات»، و«الوالدة باشا». وفي 2014، قام ببطولة مسلسل «صديق العمر» جسّد فيه شخصية المشير عبد الحكيم عامر.

