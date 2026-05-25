عيد ميلاد وفاء عامر.. شخصيتان شكلتا نقلة فى مسيرتها الفنية

يتزامن اليوم عيد ميلاد الفنانة وفاء عامر التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، حيث أنها من مواليد ٢٥ من شهر مايو بعدما اثبتت نجوميتها بادوار وعلامات فارقة خلال مسيرتها الفنية

وخلال السطور التالية نتطرق إلى أهم دور فى مشوار وفاء عامر حسب تصريحاتها الصحفية فى وقت سابق وهما دوري الملكة نازلي وتحية كاريوكا..

دور الملكة نازلي فى مسلسل الملك فاروق

أكدت وفاء عامر أن هذا الدور كان علامة فارقة فى مسيرتها لان المخرجين امنوا بعدها انها ممثلة كبيرة وذلك لان الدور مختلف تماما عما قدمته قبل ذلك

فى حين اكدت ان دور تحية كاريوكا كان فارق سواء فى حياتها الخاصة او التمثيل فعلي المستوي الشخصي تعلمت من تلك السيدة العظيمة تحية كاريوكا التي كانت لا تخشي احد وكانت مؤمنة بقضايا بلدها ومنخرطة فيها وصريحة الي حد كبير كما ان الدور كان فيه مساحات عديدة من التمثيل ما فتح لها الباب لإظهار موهبتها بأريحية

