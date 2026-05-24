عفاف مصطفى عن كواليس الكلام على إيه: مصطفى غريب كان بيوقعنا من الضحك

كشفت الفنانة عفاف مصطفى كواليس تصوير فيلم الكلام على إيه، مؤكدة أنها كانت مليئة بالبهجة والضحك طوال الوقت بسبب إفيهات الفنان مصطفى غريب قائلة: “المخرج كان بيضطر يرفع صوته عشان نسكت من كتر الضحك لاستكمال التصوير”.

وأضافت عفاف مصطفى، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن أجواء العمل كانت أقرب إلى الجو الأسري، وكان هناك تعاون بين جميع الأبطال وكل فريق العمل كان حريص على مساعدة الآخر، وهو ما انعكس على حالة الترابط الواضحة داخل المشاهد.

وأضافت أنها تجسد شخصية والدة مصطفى غريب ضمن الأحداث، مؤكدة روح الانسجام ساهمت في خروج العمل بهذه الروح الخفيفة والمليئة بالطاقة الإيجابية.

قصة فيلم الكلام على إيه

تدور أحداث فيلم “الكلام على إيه” في إطار اجتماعي كوميدي والذي يتناول حكاية أربع أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى كأزواج، حيث يواجه كل زوجين تحديا من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم، مما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بنهاية سيئة.

أبطال فيلم الكلام على إيه

فيلم الكلام على ايه من بطولة، مصطفى غريب، أحمد حاتم، حاتم صلاح، سيد رجب، خالد كمال، دنيا سامي، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، انتصار، ودنيا ماهر، في توليفة فنية تجمع بين أجيال مختلفة من النجوم، وتوازن بين الكوميديا الشبابية والخبرة التمثيلية، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي.

