حسين عسر ضيف الراديو ٩٠٩٠ الليلة مع سالى سعيد ورامى الحلوانى

يحل مدير التصوير حسين عسر ضيفا على برنامج رايح ولا جاي مع كلا من سالي سعيد ورامي الحلواني فى حلقة خاصة يتحدث فيها عن مسلسل اصحاب الارض الذي حقق نجاحا كبيرا فى دراما رمضان الماضى

ويعد حسين عسر احد اهم مديرين التصوير فى جيله اذ وضع اسمه على مسلسلات وافلام من العيار الثقيل بلمسة خاصة جعلته يصنف كنجوم جيله .

ومن تلك المسلسلات ثلاثية الاختيار و الحشاشين وهي الأعمال لاقت استحسان من قبل الجمهور والنقاد معاً وذلك بسبب مستوي الاداء البصري اللافت،.. وتذاع الحلقة من الساعة السابعة وحتي التاسعة مساءا الليلة .

حسين عسر رمانة الميزان لأى عمل فنى وتوهج كبير فى صحاب الأرض

استطاع مسلسل صحاب الأرض أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه بعدما تمكن من عرض جوانب عديدة للقضية الفلسطينية ومعاناة أهالي غزة مع ما يحدث على أرض الواقع، وهو ما تم عرضه بحرفية شديدة ربما تطرق لها الكثيرين سواء بإشادة كبيرة للفنانين من أبطال العمل أو المخرج للديكورات.

ولكن تظل واحدة من أهم عوامل إنجاح تلك التجربة هي الصورة التي كانت بمثابة عبقرية حقيقية تنقل لنا مشاعر صادقة وترسم خواطر في أذهان المشاهد لكل ما يحدث بإشارات عديدة تنم عن عبقرية لمدير تصوير طالما كان مبدع وإختيار أمثل في تلك التجارب، وهو حسين عسر.

عسر الذى بات حالياً رقم صعب في الدراما المصرية بشكل خاص والأعمال الفنية عموماً بصورة مبهرة وذكاء خالص في التعامل مع الكاميرا الذى صارت جزء لا يتجزأ منه فيستخدمها لمنحنا وجبة فنية دسمة مثلما اعتاد في أعمال عديدة مثل الحشاشين الذى برع فيه كواحد من أهم عوامل نجاحه وقبلها ثلاثية الإختيار إلى أعمال أخري لا تقل جودة وبراعة من جانبه

اليوم السابع