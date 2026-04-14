الحكم بحبس 18 مشجعا سنغاليا وشاب فرنسي.. محكمة الرباط تطوي ملف شغب نهائي كأس إفريقيا 2025

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المشجعين المعتقلين على ذمة أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي.

وكان المتهمون، المحتجزون منذ النهائي الذي أقيم في الرباط في 18 يناير، قد أدينوا في 19 فبراير الماضي بأحكام تراوحت بين 3 أشهر وسنة واحدة سجنا نافذا.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين وهم 18 مشجعا سنغاليا وشاب فرنسي من أصول جزائرية، أعمال عنف ضد قوات الأمن، وتخريب منشآت رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورمي مقذوفات.

وبعد جلسة ماراثونية انطلقت منذ الساعة الثانية من ظهر أمس الاثنين حتى منتصف الليل من نفس اليوم، قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المشجعين المعتقلين، بالحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قضت، في شهر فبراير الماضي، بإدانة أربعة مشجعين بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع غرامة تصل إلى 1200 درهم (حوالي 120 يورو)، وأدانت ستة آخرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم (حوالي 200 يورو)، مع إدانة باقي المتهمين بالحبس النافذ لمدة سنة كاملة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم (حوالي 500 يورو).

ويرتقب أن ينهي ثلاثة مشجعين سنغاليين، إلى جانب مشجع فرنسي، مدة عقوبتهم الحبسية المحددة في ثلاثة أشهر، بحلول الثامن عشر من أبريل الجاري، في حين يواصل 15 مشجعا آخر قضاء ما تبقى من عقوبتهم الحبسية.

