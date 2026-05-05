القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسيارتهم فى حفل زفاف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر حال سيرهم بأحد الطرق بالإسكندرية.

بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 26 إبريل المنقضى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة ، وأمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو “إحداهم بدون تراخيص” ، وقائديها (3 أشخاص “أحدهم لا يحمل رخصة قيادة”) وبمواجهتم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه إحتفالاً بزفاف أحد أصدقائهم.تم التحفظ على السيارات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

