استغل كونها سيدة قطرية كبيرة في السن وحوّل من حسابها مليون ريال

روى المحامي حمد عيسى المناعي قصة واقعية لضحية من كبار السن خسرت مليون ريال بسبب الاحتيال الإلكتروني.

وأشار المناعي – في مقابلة مع قناة “الريان” – إلى أن عملية الاحتيال كانت حول مبلغ يقارب المليون ريال، لافتاً إلى أن الضحية امرأة كبيرة في السن من أمهاتنا – الله يحفظهم – وكان لديها برنامج البنك الخاص بها في الهاتف، وهي لا تعرف استخدامه ولكن يستخدمه أبناؤها.

وأضاف: اتصل بها المحتال مدعياً أنه أحد موظفي البنك، وأوهمها أن تطبيق الهاتف الخاص بالبنك يحتاج تحديث معلومات، وطالبها بتحميل أحد التطبيقات على الهاتف لتحديث تطبيق البنك، لكن هذا التطبيق يقوم باستنساخ كامل للهاتف الذكي، ويقوم ببث مباشر لأي عملية يقوم بها صاحب الهاتف على هاتفه، وهذا البرنامج يعمل حتى لو تم إغلاق الهاتف، ويصبح للمحتال كامل الصلاحية في استخدام الهاتف .

وتابع: دخل المحتال على برنامج البنك بالرمز السري، وكان لديها في الحساب نحو مليون ريال، فقام بتحويلهم لصالحه على ثلاث أو أربع دفعات بدون ما تدري، ففي أول ساعة تقريبا حول نحو 500 ألف ريال، وثاني يوم حول مبالغ تصل إلى نحو 500 ألف ريال.

وأشار المحامي حمد عيسى المناعي إلى أن قانون جرائم الإلكترونية شدد العقوبة التي تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات حبس أو غرامة 100 ألف ريال أو هاتين العقوبتين مجتمعتين، لكن المشكلة أن أغلب المحتالين الذين يستخدمون هذه الحيل ليسوا موجودين أصلا في قطر، فهم في الغالب خارج نطاق الدولة، ولذا تعتبر جرائم عابرة للحدود.

وأضاف: القانون يكفل حقك، لكن يجب على الفرد أن يتحمل جزءاً من الوعي والعبء، وإذا كان هناك شك في الأمر، فأفضل شيء أن تبتعد عنه.

الشرق القطرية