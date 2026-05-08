عن قرار تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، كتب غينادي بيتروف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”:

انتقد رئيسا لجنتي القوات المسلحة، في مجلسي الشيوخ والنواب، علنًا قرار دونالد ترامب خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بمقدار 5000 جندي. وكان من بين المعارضين لسياسة ترامب السيناتور روجر ويكر من ولاية ميسوري، والنائب مايكل روجرز، الذي انتُخب لعضوية مجلس النواب عن دائرة انتخابية في ولاية ألاباما.

ولم يكن أيٌّ من مُصدري البيان من أعضاء المعارضة الحزبية سابقًا. ومن المعروف أن ترشيح روجرز لمنصب وزير الدفاع كان محل نقاش جاد في بداية ولاية ترامب الحالية، إلا أن الرئيس الأمريكي اختار في نهاية المطاف بيت هيغسيث. أما ويكر، فيُعرف بأنه من أكثر الجمهوريين تأييدًا لإسرائيل في الكونغرس. وقد أيّد بشدة سياسة ترامب في الشرق الأوسط، ودعم قرار الرئيس بضرب إيران. ومع ذلك، يبدو أنه هو الآخر وجد فكرة “معاقبة” مرتس بهذه الطريقة مبالغًا فيها وخاطئة.

تُثير خطوة ويكر وروجرز تساؤلات حول تخطيط ترامب لسحب القوات من أوروبا، والتي سبق أن أعلن عنها. ففي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية في إيطاليا وإسبانيا قد تُخفّض قريبًا.

والآن، إضافةً إلى الصدام مع الديمقراطيين، سيضطر الرئيس الأمريكي أيضًا إلى تدبّر الأمر مع زملائه من الحزب في الكونغرس. موافقة اللجنتين ضرورية لزيادة الإنفاق الدفاعي. فمن دونها، لن تكون هناك زيادة في ميزانية الدفاع، التي يدعو إليها كلٌّ من ترامب وهيغسيث.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

روسيا اليوم