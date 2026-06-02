المتحدث العسكرى: قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ عدداً من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية …

فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مشروعاً للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة بإستخدام الإمكانيات المتاحة وكذا تنمية مهارات العناصر التخصصية .

وتنفيذاً لإستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب الوطن تم تنظيم عدداً من الندوات التثقيفية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وبجامعات دمنهور وبنها والأسكندرية وكذا ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء ، بحضور عدداً من المحافظين ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات ، حيث تم إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية المعاصرة على المستويين الدولى والإقليمى كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات .

وخلال تلك الفعاليات نقل اللواء أح / هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات وتقدير الفريق / أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أهمية تلك الفعاليات التى تسهم فى تعريف الشباب بالمخاطر والتحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلى مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ، تلى ذلك تكريم عدداً من أسر الشهداء وذوى الهمم .