آبل تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي باسم آيفون ألترا

تستعد شركة آبل لإطلاق أول هاتف قابل للطي خلال العام الجاري، والذي يتوقع أن يأتي تحت اسم آيفون ألترا بدلًا من الاسم المتداول سابقًا آيفون فولد، بالتزامن مع إطلاق هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس.

تقارير مسربة تكشف تفاصيل عن الهاتف

ورغم أن الشركة لم تؤكد رسميًا وجود الهاتف، فإن تقريرًا جديدًا أشار إلى رصده داخل شيفرة النسخة التجريبية من نظام التشغيل آي أو إس 27، بما يكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بتصميمه ومكوناته الداخلية.

وذكر موقع ماك وورلد أنه عثر داخل شيفرة النسخة التجريبية من آي أو إس 27 على إشارات إلى هاتف آيفون مزود بأكثر من بطارية داخلية، ضمن قسم “صحة البطارية”، وهو ما يرجح أن هذه الشيفرة تخص الهاتف القابل للطي المنتظر.

وأوضح التقرير أن الشيفرة تتضمن رسائل مثل: “بطاريات هذا الهاتف تعمل كما هو متوقع”، وأخرى تقول: “تدهورت حالة بطاريات هذا الهاتف بشكل ملحوظ”، وهي رسالة يرجح ظهورها عندما تنخفض صحة البطارية إلى أقل من 80%.

كما تتضمن الشيفرة رسائل تحذيرية تشير إلى احتمال استبدال إحدى البطاريات ببطارية غير أصلية من آبل، وهو ما يعزز فرضية اعتماد الهاتف على بطاريتين منفصلتين.

ويشير التقرير إلى أن جميع هواتف آيفون الحالية تعتمد على بطارية واحدة، بينما تلجأ معظم الشركات المصنعة للهواتف القابلة للطي إلى استخدام بطاريتين، يتم وضع كل منهما على أحد جانبي المفصلة، نظرًا لعدم إمكانية ثني البطارية مع الشاشة القابلة للطي، سواء في الهواتف ذات التصميم الدفتري أو القابل للطي رأسيًا.

وبحسب التسريبات، تعتزم آبل الكشف عن آيفون ألترا خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن سلسلة آيفون 18 برو.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الهاتف سيأتي مزودًا بنظام تبريد يعتمد على غرفة تبريد ببخار الماء لتحسين إدارة الحرارة، إلى جانب شاشة داخلية قابلة للطي بدون تجعد ظاهر، يُرجح أن تقوم سامسونج بتوريدها.

وكانت تقارير سابقة قد رجحت أن يحمل الهاتف اسم آيفون فولد، إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن آبل تتجه لاستخدام اسم آيفون ألترا ليكون فئة جديدة ضمن هواتفها الذكية.

اليوم السابع