عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وانستجرام.. مستخدمون يبلغون عن صعوبة التصفح

تعرضت منصة فيسبوك ومنصة انستجرام لـ عطل مفاجئ قبل قليل، حيث أبلغ عدد من المستخدمين عن مشكلات في تسجيل الدخول والوصول إلى حساباتهم أو استخدام التطبيق، بينما اشتكى آخرون من تعطل تحميل الصفحات وظهور رسائل خطأ أثناء استخدام المنصة.

هل تعطل تطبيق فيس بوك؟

ووفقًا لمواقع تتبع الأعطال، ارتفعت بلاغات المستخدمين بشكل ملحوظ خلال الدقائق الأولى من العطل، مع تركز الشكاوى على عدم القدرة على تسجيل الدخول، وتعذر الوصول إلى الحسابات، إلى جانب توقف بعض وظائف المنصة عن العمل.

ويأتي هذا العطل بعد أيام قليلة من الانقطاع العالمي الذي شهدته منصات ميتا في 19 يوليو، والذي أثر على فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، وتسبب في ظهور رسالة “Account Temporarily Unavailable” لعدد كبير من المستخدمين حول العالم، قبل أن تتمكن الشركة من إعادة الخدمات تدريجيًا، ويترقب المستخدمون صدور توضيح رسمي من Meta بشأن سبب العطل الحالي، خاصة مع تزايد البلاغات الواردة من عدة دول خلال وقت قصير.

اليوم السابع