أبل ترفع أسعار اشتراك iCloud+ فى مصر وعدة دول

بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الأجهزة، بالإضافة إلى رفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة وأسواق أخرى، رفعت أبل أسعار iCloud+ في عدة دول بما في ذلك مصر وتركيا وعدد من الدول الأخري.

أبل تستمر في رفع الأسعار

رفعت أبل هذا الأسبوع أسعار اشتراكات Apple Music وApple One في الولايات المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى رفع أسعار أجهزة iPhone في اليابان بنسبة تصل إلى 11٪، وجاءت هذه الزيادات بعد أيام قليلة من رفع أبل أسعار أجهزة MacBook وiPad وغيرها من المنتجات استجابةً لنقص الذاكرة المستمر في السوق.

والآن، أعلنت أبل أيضًا عن جولة جديدة من زيادات أسعار iCloud+ في عدة أسواق، وفيما يلي أسعار iCloud+ المُحدّثة في الأسواق المتأثرة اعتبارًا من اليوم:

ما هي أسعار اشتراكات iCloud+ الجديدة؟

مصر

50 جيجابايت: 49.99 جنيهًا (بدلًا من 39.99 جنيهًا )

200 جيجابايت: 179.99 جنيهًا (بدلًا من 149.99 جنيهًا )

2 تيرابايت: 599.99 جنيهًا (بدلًا من 499.99 جنيهًا )

6 تيرابايت: 1799.99 جنيهًا (بدلًا من 1499.99 جنيهًا )

12 تيرابايت: 3599.99 جنيهًا (بدلًا من 2999.99 جنيهًا )

تركيا (ليرة تركية)

50 جيجابايت: 49.99 ليرة تركية (بدلاً من 39.99 ليرة تركية)

200 جيجابايت: 169.99 ليرة تركية (بدلاً من 129.99 ليرة تركية)

2 تيرابايت: 549.99 ليرة تركية (بدلاً من 399.99 ليرة تركية)

6 تيرابايت: 1699.99 ليرة تركية (بدلاً من 1299.99 ليرة تركية)

12 تيرابايت: 3399.99 ليرة تركية (بدلاً من 2499.99 ليرة تركية)

اليوم السابع