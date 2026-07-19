قدرات AI Mode جديدة بجوجل بعد دمج تطبيقات خارجية منها YouTube Music وCanva

أعلنت شركة جوجل توسيع إمكانات AI Mode، تجربة البحث المدعومة بنموذج Gemini، عبر إضافة دعم لتطبيقات وخدمات خارجية، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام يومية مباشرة من داخل واجهة البحث، دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات، وتشمل الدفعة الأولى من التطبيقات المدعومة YouTube Music وCanva وInstacart، على أن يبدأ طرح الميزة لمستخدمي الولايات المتحدة، مع خطط لإضافة المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ المهام اليومية من داخل AI Mode

وأوضحت جوجل، في منشور عبر مدونتها الرسمية، أن التكامل الجديد يسمح للمستخدمين بربط حساباتهم في التطبيقات المدعومة، ليتمكن AI Mode من تنفيذ المهام اليومية بصورة أكثر سلاسة، وتهدف الميزة إلى مساعدة المستخدمين في التخطيط للأنشطة، والتسوق، وإنشاء المحتوى، وإدارة قوائم التشغيل الموسيقية، دون مغادرة تجربة البحث.

واستعرضت جوجل عدة أمثلة على استخدام الميزة الجديدة، إذ يمكن للمستخدم الذي يخطط لإقامة حفل شواء أن يطلب من AI Mode إعداد قائمة بالمشتريات، وبعد ربط حساب Instacart، يتم إضافة المنتجات مباشرة إلى سلة التسوق، مع إمكانية إتمام عملية الشراء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

كما يستطيع المستخدمون الحصول على اقتراحات لقوالب تصميم مناسبة داخل Canva وفقًا لاحتياجاتهم، بينما يمكن لعشاق الموسيقى إنشاء قوائم تشغيل جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي وحفظها مباشرة في YouTube Music، وأكدت جوجل أنها تعمل مع عدد من الشركاء لإضافة المزيد من التطبيقات والخدمات إلى AI Mode خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحويل تجربة البحث من مجرد الحصول على المعلومات إلى تنفيذ المهام بشكل مباشر، ويعزز هذا التحديث قدرة جوجل على منافسة منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل ChatGPT، التي توفر بالفعل إمكانية التكامل مع تطبيقات وخدمات خارجية لتنفيذ المهام المختلفة.

وكانت جوجل قد أطلقت AI Mode لأول مرة في عام 2025، معتمدة على نموذج Gemini 3، ليقدم تجربة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتتيح الخدمة للمستخدمين طرح أسئلة متتابعة للحصول على معلومات أكثر عمقًا، كما تعرض النتائج في صورة متعددة الوسائط، تشمل النصوص والصور والروابط والجداول، بما يوفر تجربة بحث أكثر تفاعلية وشمولًا.

اليوم السابع