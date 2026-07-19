عطل مفاجئ يضرب فيسبوك.. ورسالة “الحساب غير متاح مؤقتًا” تظهر للمستخدمين

شهد موقع فيسبوك، اليوم، عطلًا فنيًا أثر على عدد من المستخدمين، حيث ظهرت رسالة تفيد بأن الحساب “غير متاح مؤقتًا” بسبب مشكلة في الموقع، مع مطالبة المستخدمين بإعادة المحاولة بعد عدة دقائق.

وجاء نص الرسالة التي ظهرت للمستخدمين كالتالي:

“Account Temporarily Unavailable. Your account is currently unavailable due to a site issue. We expect this to be resolved shortly. Please try again in a few minutes.”

وتعني الرسالة أن الحساب غير متاح مؤقتًا نتيجة مشكلة تقنية في خوادم فيسبوك، وليس بسبب تعطيل الحساب أو اتخاذ إجراء بحق المستخدم.

وتم رصد ظهور الرسالة لدى عدد من المستخدمين أثناء محاولة فتح حساباتهم عبر متصفح الويب، بينما لا تزال بعض خدمات المنصة تعمل بصورة طبيعية لدى مستخدمين آخرين، ما يشير إلى أن العطل قد يكون محدودًا أو يؤثر على جزء من البنية التحتية للخدمة.

ولم تصدر شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، أي بيان رسمي حتى الآن يوضح سبب المشكلة أو حجمها، فيما يُتوقع أن يتم إصلاح العطل خلال وقت قصير إذا كان مرتبطًا بمشكلة تقنية داخلية، وفقًا لما تشير إليه الرسالة الظاهرة للمستخدمين.

ويُنصح المستخدمون بعدم محاولة تغيير كلمة المرور أو تنفيذ إجراءات استعادة الحساب في الوقت الحالي، لأن المشكلة تبدو مرتبطة بخوادم الخدمة وليست بالحسابات نفسها، مع الاكتفاء بإعادة المحاولة بعد مرور عدة دقائق.

اليوم السابع