ترامب: المنطقة ستنزلق لصراع أوسع دون ردع إيران وبن غفير: المعركة لم تنته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيويورك بوست: مقتل الجنديين الأمريكيين أمر مؤسف لكن المهمة العسكرية لا تزال ضرورية.. المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، إن “المعركة مع إيران لم تنته بعد”، معتبرا أن التعامل مع ما وصفه بـ”محور الشر” يتطلب “أكبر عدد ممكن من الصواريخ”، مضيفا أن إسرائيل “أزالت الخطر البشري، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل”.

كما أعرب عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة “قد أدركت اليوم ما لم تقرره قبل شهر أو في سبتمبر”.

اليوم السابع