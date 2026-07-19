عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل بعد عطل مفاجئ

عادت خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل بشكل طبيعي، بعد عطل فني مفاجئ أثر على المنصتين وتسبب في ظهور رسائل خطأ لدى عدد من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

عطل يضرب فيس بوك وانستجرام حول العالم

وكان مستخدمو فيسبوك قد واجهوا رسالة تفيد بأن الحساب “غير متاح مؤقتًا” بسبب مشكلة في الموقع، مع مطالبتهم بإعادة المحاولة بعد عدة دقائق، فيما أبلغ مستخدمون آخرون عن صعوبات في تسجيل الدخول، وتحديث الصفحة الرئيسية، واستخدام بعض المزايا على إنستجرام.

ورصد موقع Downdetector خلال فترة العطل ارتفاعًا ملحوظًا في بلاغات المستخدمين بشأن تعطل خدمات منصات ميتا، قبل أن تبدأ البلاغات في الانخفاض تدريجيًا مع استعادة الخدمات واستقرارها.

وبدأت المنصتان في العودة للعمل بصورة طبيعية، حيث تمكن المستخدمون من تسجيل الدخول والوصول إلى حساباتهم واستخدام الخدمات دون ظهور رسائل الخطأ التي صاحبت العطل.

ولم تصدر شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، بيانًا رسميًا يوضح أسباب العطل أو تفاصيل الخلل الفني حتى الآن.

اليوم السابع