موظف يستقيل من شركة طيران هندية بعد طلب مهين من مديره بسبب مظهره

اتهم موظف سابق فى شركة إنديجو الهندية مسئولا رفيع المستوى بإهانته، بعدما زعم أنه طلب منه تقبيل قدمى مديرته كاعتذار عن الحضور إلى العمل دون ارتداء ربطة عنق، وقال الموظف، الذى كان يعمل فى الخدمات الأرضية، إن الواقعة حطمت كرامته، وروى تفاصيلها فى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر إنستجرام، قبل أن يعلن استقالته من الشركة، التى وصفها بأنها “وظيفة أحلامه”.

وأوضح محمد جمشيد، الذى كان يعمل فى مبنى الركاب رقم 1 بمطار كيمبيجودا الدولى فى بنجالورو، أن الواقعة حدثت أثناء جولة تفتيش أسبوعية، عندما لاحظ أحد المديرين أنه لا يرتدى ربطة عنق، وأضاف أنه اعترف بنسيانها وقدم اعتذاره فورا، مؤكدا أن الأمر لن يتكرر.

رواية الموظف السابق

بحسب جمشيد، استدعى المدير مشرفته وسألها عن سبب السماح له بدخول صالة العمل دون الزى الرسمى الكامل، وبعد أن اعتذرت المشرفة، قال إنه طلب منه الاعتذار لها أيضا، وهو ما فعله.

وأضاف أنه طلب منه بعد ذلك تقبيل قدمى مشرفته، وهو ما اعتبره “مهينا ومذلا للغاية” داخل بيئة عمل مهنية، وقال: “بحسب ما أتذكر، طلب منى أن ألمس قدمى مديرتى، وجدت ذلك مهينا للغاية ومذلا فى بيئة عمل مهنية، لذلك رفضت باحترام، وبعد رفضى، طلب منى مغادرة الصالة”.

الاستقالة وتقديم شكوى

قال جمشيد إنه بعد عودته من إجازته المخطط لها، تواصل معه عدد من زملائه، مشيرين إلى أن تفاصيل الواقعة انتشرت داخل مكان العمل، وأضاف أنه تقدم بشكوى عبر آلية الأخلاقيات والامتثال فى شركة إنديجو، والتى قال إنها فتحت تحقيقا فى الواقعة.

وأوضح أنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل فى تلك البيئة، فقرر تقديم استقالته، وقال فى بيان علنى إنه لا يزال ممتنا للفرص التى حصل عليها داخل الشركة، لكنه يؤمن بأن “كل موظف، بغض النظر عن رتبته أو منصبه، يستحق أن يعامل بكرامة وإنصاف واحترام”.

اليوم السابع