جوجل تكشف عن جيل جديد من نماذج Gemini بقدرات فائقة في الأمن السيبراني

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ثلاثة نماذج جديدة تشمل إصدارات متخصصة إلى جانب نموذج حصري مخصص للأمن السيبراني، حيث صُممت هذه النماذج لتلبية احتياجات المطورين الذين يسعون لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي يتميزون بالكفاءة العالية والسرعة الفائقة في معالجة البيانات الضخمة، كما يبرز النموذج السيبراني كحل مبتكر لدعم فرق أمن المعلومات في تحليل التهديدات الرقمية والتصدي لها بفعالية غير مسبوقة.

دعم البنية التحتية للمؤسسات

وفقًا لتقرير منشور بموقع مدونة جوجل الرسمية، تسهم هذه التحديثات في خفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات التي تعتمد بشكل كثيف على الخدمات السحابية بفضل استهلاكها المنخفض لموارد الحوسبة، كما توفر بيئة تطوير مرنة تسمح بدمج النماذج الجديدة في التطبيقات الحالية بسلاسة تامة، مما يعزز من قدرة الشركات على الابتكار دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في ترقية خوادمها الخاصة.

تعزيز دفاعات الشبكات

يمثل النموذج المتخصص في الأمن السيبراني نقلة نوعية في قدرة الأنظمة الدفاعية على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المعقدة قبل حدوثها، حيث تم تدريبه على مجموعات بيانات أمنية هائلة تمكنه من اكتشاف الأنماط الخبيثة بسرعة تفوق المحللين البشريين بكثير، وهو ما يضيف طبقة حماية متقدمة تواكب التطور السريع في أساليب الاختراق التي يعتمد عليها القراصنة في الوقت الراهن.

اليوم السابع