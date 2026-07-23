بعد تيك توك.. Snap تتوصل إلى تسوية في قضية إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

توصلت شركة Snap، المالكة لتطبيق Snapchat، إلى اتفاق تسوية مبدئي في دعوى قضائية تتهم منصات التواصل الاجتماعي بالتسبب في إدمان الأطفال والشباب وإلحاق أضرار بصحتهم النفسية، لتنضم بذلك إلى TikTok وYouTube اللتين أنهتا بالفعل حصتهما من القضية.

وجاءت التسوية قبل بدء المحاكمة التي كان من المقرر أن تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري، فيما لم تُكشف حتى الآن الشروط المالية أو القانونية للاتفاق، إلا أن وكالة بلومبرج أكدت أن الشركة أقرت بالتوصل إلى التسوية.

TikTok وYouTube خارج القضية

وكان تطبيق TikTok قد توصل في وقت سابق إلى تسوية مع المدعي، المعروف بالأحرف الأولى R.K.C.، قبل أيام من بدء محاكمة أمام هيئة محلفين في مدينة لوس أنجلوس، كما أبرمت YouTube اتفاقًا مماثلًا، ليبقى Meta، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، الطرف الوحيد الذي لا يزال يواجه الدعوى.

Meta تواجه ضغوطًا متزايدة

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه Meta سلسلة من الدعاوى المتعلقة بسلامة الأطفال على منصاتها، وفي وقت سابق من العام، خسرت الشركة قضية مماثلة في ولاية نيو مكسيكو، في أول هزيمة قضائية لها بشأن اتهامات تتعلق بتأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال.

كما منحت هيئة محلفين في لوس أنجلوس خلال شهر مارس الماضي المدعية، المعروفة باسم K.G.M أو كالي، تعويضًا قدره 6 ملايين دولار، في قضية خسرتها Meta إلى جانب Google.

موجة جديدة من الدعاوى القضائية

وتعزز هذه الأحكام السابقة موجة متصاعدة من الدعاوى القضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي، والتي تتهمها بتصميم منصاتها بطريقة تشجع على الإدمان، إلى جانب استخدام خوارزميات تؤثر سلبًا في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، ويرى مراقبون أن نتائج هذه القضايا قد تدفع الشركات إلى إجراء تغييرات جوهرية في تصميم منصاتها، تشمل تعزيز أدوات حماية الأطفال، وتطوير وسائل الرقابة الأبوية، وإضافة مزيد من إجراءات السلامة، لتقليل المخاطر القانونية مستقبلًا.

ولم تصدر Snap تعليقًا إضافيًا بشأن تفاصيل الاتفاق حتى الآن، كما لم تستجب الشركة لطلبات وسائل الإعلام للحصول على تعليق رسمي.

اليوم السابع