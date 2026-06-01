الكرة الذهبية تشتعل مبكرا.. من يقترب من عرش أفضل لاعب في العالم؟

مع انتهاء منافسات دوري أبطال أوروبا، بدأت ملامح الصراع على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 تتضح تدريجيا، في سباق مفتوح يشهد منافسة شرسة بين نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، بعدما أصبحت الجائزة بعيدة عن الهيمنة التي فرضها الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لسنوات طويلة.

ديمبيلي يسعى للاحتفاظ بالتاج

يبرز الفرنسي عثمان ديمبيلي كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على الجائزة مجددا، بعدما نجح في التتويج بها العام الماضي عقب موسم استثنائي قاد خلاله فريقه باريس سان جيرمان إلى تحقيق أول لقب في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تألق ديمبيلي بعد سنوات من المعاناة مع الإصابات وتذبذب المستوى، ليصبح نموذجًا للاعب الذي استطاع إعادة بناء مسيرته والوصول إلى قمة المجد الكروي.

البطولات الكبرى تحسم السباق

ورغم أهمية الأداء مع الأندية، فإن المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع إقامة كأس العالم 2026، التي قد تقلب موازين الترشيحات بالكامل وتمنح بعض النجوم فرصة ذهبية لتعزيز حظوظهم.

كما تمثل بطولة كأس الأمم الإفريقية محطة مهمة لعدد من اللاعبين، حيث يمكن للتألق القاري أن يمنحهم أفضلية إضافية في سباق الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.

باريس سان جيرمان يفرض حضوره

ساهم تتويج باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي في تعزيز أسهم عدد من لاعبيه ضمن قائمة المرشحين، وهو ما يعكس التأثير الكبير للنجاح الجماعي على فرص اللاعبين في حصد الجوائز الفردية.

ويبدو أن الأداء في المباريات الكبرى والمواجهات الحاسمة سيكون العامل الأبرز في تحديد هوية الفائز عندما يقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.

أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026

يتصدر الإنجليزي هاري كين قائمة المرشحين، يليه الفرنسي عثمان ديمبيلي، ثم الإنجليزي ديكلان رايس والإسباني لامين يامال والفرنسي مايكل أوليسي.

كما تضم القائمة أسماء بارزة أخرى، أبرزها كيليان مبابي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وفيتينيا، ولويس دياز، وإيرلينغ هالاند، إلى جانب الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ورغم اقتراب الموسم من محطته الحاسمة، فإن سباق الكرة الذهبية لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه البطولات الدولية المقبلة، والتي قد تمنح أحد النجوم فرصة ذهبية لاعتلاء عرش أفضل لاعب في العالم.

