فرج عامر: محمد صلاح قد يراجع قرار الرحيل عن ليفربول بعد إقالة أرني سلوت

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن اللاعب المصري محمد صلاح عقد اجتماعًا سريعًا مع مدير أعماله، عقب الأنباء المتداولة حول إقالة المدرب ارني سلوت من تدريب ليفربول.وأضاف فرج عامر أن هناك احتمالات بأن يعيد محمد صلاح النظر في قراره بشأن مغادرة ليفربول، وقد يضع خطة جديدة مع المدير الفني الإسباني الجديد المتوقع توليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، حال إتمام التعاقد معه.

وودّع محمد صلاح جماهير ليفربول عقب مسيرة استمرت تسع سنوات داخل ملعب «آنفيلد»، حقق خلالها أرقامًا وإنجازات استثنائية جعلته أحد أساطير النادي الإنجليزي، ليصبح اللاعب متاحًا الآن للانتقال مجانًا بعد انتهاء عقده.

ووجه المهندس فرج عامر رسالة مؤثرة للاعب محمد صلاح، عقب انتهاء رحلته مع ليفربول، قائلًا: “اوعى تزعل يجب أن تكون فخور بما أديت”.

