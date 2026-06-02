بوتين: في بعض البلدان يحاولون محو القيم الأسرية التقليدية

قال الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع عائلات مُنحت أوسمة “مجد الأسرة، ووسام “الأم البطلة”، بأنه يتم في بعض البلدان للأسف طمس وإلغاء القيم الأسرية التقليدية.وأضاف رئيس الدولة: “أود أن أشير بشكل خاص إلى أنه في عدد من البلدان، للأسف، يحاولون بالفعل إلغاء القيم الأسرية التقليدية”.وأعلن الرئيس الروسي أنه يتم حاليا تقويض القيم الأسرية التقليدية في عدد من الدول. مؤكدا أن روسيا الاتحادية ستدعم جميع من يواجهون مثل هذه الضغوط. وأشار رئيس الدولة إلى أن روسيا ستساعد كل من يتعرضون لهذه الضغوط، يمكنهم المجيء إلى روسيا للعيش والعمل وتربية أطفالهم.

وسبق أن صرّح الرئيس بوتين بأن السلطات الروسية تسعى جاهدة لخلق ظروف من شأنها زيادة عدد الأسر المتعددة الأفراد. وأكد رئيس الدولة أن روسيا تعمل باستمرار على بناء مشاريع وطنية تراعي مصالح الأسر التي لديها الكثير من الأطفال.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي المواطنين بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل، موضحا أن قضايا تربية الأطفال وتعزيز القيم الأسرية تُعدّ من الأولويات للدولة الروسية.

