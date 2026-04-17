علاج طبيعي لالتهاب المفاصل يتجاوز فعالية الأدوية التقليدية

وجد باحثون أن ببتيدا طبيعيا في الجسم قد يفتح بابا لعلاج أكثر أمانا وفعالية لالتهاب المفاصل، إذ يساهم في تقليل التورم والالتهاب دون تثبيط المناعة، على عكس بعض العلاجات الحالية.

ويُنتج الجسم هذا الببتيد (يسمى PEPITEM) بشكل طبيعي، حيث يعمل كمنظّم للاستجابة المناعية، إذ يحدّ من هجرة خلايا الدم البيضاء إلى الأنسجة السليمة ويمنعها من التسبب في الالتهاب. وبهذه الآلية، يحافظ على توازن جهاز المناعة بين القدرة على مكافحة العدوى ومنع مهاجمة الجسم لنفسه.

لكن لدى ملايين المصابين بالتهاب المفاصل، تختل هذه الآلية؛ إذ تفقد خلايا الدم البيضاء في المفاصل استجابتها للإشارات التي تحفّز إنتاج PEPITEM، ما يؤدي إلى نقصه، وبالتالي تفاقم الالتهاب وتورم المفاصل.

ويشير باحثون من المملكة المتحدة وإيطاليا إلى أن تعويض هذا النقص قد يساعد في تقليل الألم والتورم، بل وقد يحد من تلف العظام الذي لا تستطيع بعض العلاجات الحالية إصلاحه.

وفي تجارب على الحيوانات، أظهر PEPITEM فعالية مماثلة لدواء “إنفليكسيماب” المستخدم لعلاج التهاب المفاصل، من حيث قدرته على تقليل الالتهاب، سواء أُعطي قبل ظهور المرض أو بعد بدايته.

ويعد “إنفليكسيماب” من العلاجات البيولوجية الشائعة التي تعمل على تثبيط بروتين التهابي يسمى عامل نخر الورم ألفا (TNF-α)، الذي يلعب دورا رئيسيا في مهاجمة المفاصل في أمراض المناعة الذاتية. لكن هذا النوع من العلاج قد يضعف جهاز المناعة ككل، ما يزيد خطر الإصابة بعدوى خطيرة.

وفي المقابل، يتميز PEPITEM بأنه لا يثبط جهاز المناعة بشكل عام، بل يستهدف الالتهاب الضار فقط، كما يعزز نشاط خلايا مناعية تنظّم الاستجابة الالتهابية، ما قد يجعله خيارا أكثر أمانا.

كما أظهرت النتائج أن مستويات PEPITEM تكون منخفضة في المفاصل المصابة، رغم وجوده بمستويات طبيعية أو مرتفعة في الدم، ما يشير إلى احتمال وجود خلل في وصوله إلى موضع الالتهاب.

وأُجريت الدراسة على عينات دم من مرضى في المراحل المبكرة من التهاب المفاصل، شملت حالات مثل الروماتويد والنقرس والتهاب المفاصل الصدفي، وقورنت بعينات من أشخاص أصحاء. كما أظهرت التحاليل الجينية انخفاضا في مستقبلات الهرمون المسؤول عن تحفيز إنتاج PEPITEM لدى المرضى.

وبعد ذلك، أجرى الباحثون تجارب على الفئران باستخدام ثلاثة نماذج مختلفة من التهاب المفاصل. وفي بعض الحالات، أُعطي الببتيد قبل ظهور الأعراض، وفي حالات أخرى بعد بدء التورم، وقورنت النتائج بعلاجات قياسية أو علاج وهمي.

وأظهرت القياسات اليومية لتورم المفاصل والفحوص المجهرية أن PEPITEM خفف الالتهاب بشكل واضح، وقلل من تآكل الغضاريف والعظام، وكانت نتائجه قريبة من تأثير “إنفليكسيماب”، مع ميزة عدم تثبيط المناعة.

ووفقا للباحثين، فإن هذه النتائج قد تمثل خطوة مهمة نحو تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل، خصوصا في مراحله المبكرة، وربما المساهمة في إبطاء تطور المرض بدلا من الاكتفاء بتخفيف أعراضه.

وتوضح الباحثة هيلين ماكغيتريك أن هذا الببتيد أظهر أيضا قدرة محتملة على دعم صحة العظام وتحسين قوتها، ما يعزز آفاق استخدامه في المستقبل.

يعد التهاب المفاصل الالتهابي مرضا مزمنا يسبب ألما شديدا وتيبسا في المفاصل، خاصة في الصباح أو بعد فترات من الراحة، وقد يعيق الحركة اليومية البسيطة مثل المشي أو استخدام اليدين، كما يؤدي إلى إرهاق مستمر وتأثيرات نفسية نتيجة الألم المزمن وتراجع القدرة الجسدية.

المصدر: ديلي ميل