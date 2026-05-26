عندك ضغط مرتفع؟.. نوع الرياضة اللى تختاره ممكن يفرق جدًا فى صحة قلبك

كشف تقرير نشره موقع “EatingWell” أن كثيرًا من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم يحتارون بين ممارسة تمارين الكارديو أو تمارين القوة، لكن الخبراء أكدوا أن كلا النوعين له فوائد مختلفة ومهمة لصحة القلب والأوعية الدموية، وأن الجمع بينهما قد يكون الحل الأفضل للتحكم في ضغط الدم على المدى الطويل.

لماذا الرياضة مهمة لمرضى الضغط؟

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا، كما أنه من أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويؤكد الأطباء أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على:

تحسين كفاءة القلب

تنشيط الدورة الدموية

تقليل الضغط على الشرايين

تحسين تدفق الدم داخل الجسم

كما أن النشاط البدني يساعد على التحكم في الوزن وتقليل التوتر، وهما عاملان مهمان للحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية.

الكارديو.. الأفضل لخفض الضغط مباشرة

تشمل تمارين الكارديو أو التمارين الهوائية:

المشي السريع

الجري

ركوب الدراجة

السباحة

الرقص

وبحسب الخبراء، فإن الكارديو يعتبر من أكثر التمارين فعالية في خفض ضغط الدم، لأنه يساعد على تقوية عضلة القلب وتحسين كفاءة الأوعية الدموية.

كما تساهم هذه التمارين في:

تقليل تيبس الشرايين

تحسين وصول الأكسجين للجسم

تقليل الإجهاد والتوتر

تحسين صحة القلب بشكل عام

ماذا عن تمارين الحديد؟

رغم أن البعض يعتقد أن تمارين القوة قد تكون غير مناسبة لمرضى الضغط، إلا أن الخبراء أكدوا أن ممارستها بشكل صحيح تحمل فوائد مهمة أيضًا.

وتشمل تمارين القوة:

رفع الأوزان

تمارين المقاومة

تمارين وزن الجسم مثل الضغط والقرفصاء

وتساعد هذه التمارين على:

زيادة الكتلة العضلية

تحسين التمثيل الغذائي

تقليل الدهون الضارة

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

كما أن تقوية العضلات تساعد الجسم على أداء الأنشطة اليومية بمجهود أقل، وهو ما يقلل العبء على القلب.

أيهما أفضل فعلًا؟

بحسب التقرير، فإن أفضل نتيجة لمرضى الضغط تأتي من الدمج بين الكارديو وتمارين القوة، لأن كل نوع يعمل بطريقة مختلفة داخل الجسم.

فالكارديو يساعد بشكل مباشر على خفض ضغط الدم، بينما تدعم تمارين القوة الصحة العامة وتحسن كفاءة الجسم على المدى الطويل.

ولهذا ينصح الخبراء بممارسة:

150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الهوائية المعتدلة

مع يومين على الأقل من تمارين القوة أسبوعيًا

نصائح مهمة قبل التمرين

الأطباء ينصحون مرضى الضغط بـ:

البدء تدريجيًا

تجنب التمارين العنيفة المفاجئة

شرب كمية كافية من الماء

عدم حبس النفس أثناء التمرين

استشارة الطبيب إذا كان الضغط غير مستقر

تشير النتائج إلى أن اختيار نوع الرياضة قد يحدث فرقًا كبيرًا في صحة القلب لدى مرضى الضغط، لكن الدمج بين الكارديو وتمارين القوة يظل الخيار الأفضل للحفاظ على ضغط الدم وتحسين اللياقة والصحة العامة.

