خطوات بسيطة للحصول على قراءات صحيحة عند قياس ضغط الدم

يُعد قياس ضغط الدم في المنزل طريقة بسيطة لمتابعة صحة القلب، ولكن لضمان دقة القراءة، من المهم قياسه بالطريقة الصحيحة، فبعض الأمور البسيطة، مثل الجلوس بطريقة خاطئة، أو التحدث أثناء القياس، أو استخدام مقاس غير مناسب لجهاز قياس ضغط الدم، قد تؤثر على النتيجة، وفقًا لتقرير موقع “News18”.

خطوات سهلة يمكنك اتباعها للحصول على قراءة أكثر دقة لضغط الدم

تجنب مشروبات الكافيين والتدخين وممارسة الرياضة قبل قياس ضغط الدم

لا تتناول مشروبات الكافيين مثل القهوة أو الشاي، كما يفضل عدم التدخين وعدم ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل قياس ضغط الدم، فقد تؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع مؤقت في قراءة ضغط الدم.

إفراغ المثانة

قد يؤدي امتلاء المثانة إلى ارتفاع طفيف في ضغط الدم، لذلك يُفضل استخدام دورة المياه أولًا قبل قياس ضغط الدم.

اجلس بهدوء لمدة خمس دقائق

استرح على كرسي لمدة خمس دقائق على الأقل قبل أخذ القراءة، وتجنب التحدث أو استخدام هاتفك خلال هذا الوقت لضمان الحصول على قراءة صحيحة لضغط الدم.

اجلس في الوضعية الصحيحة

الجلوس في وضعية صحيحة أمر في غاية الأهمية أثناء قياس ضغط الدم، مع دعم ظهرك وقدميك مستويتين على الأرض فلا تضع ساقًا فوق الأخرى.

حافظ على ذراعك في مستوى القلب

ضع ذراعك على طاولة بحيث يكون في نفس مستوى قلبك.

استخدم المقاس المناسب للسوار

تأكد من أن السوار يناسب ذراعك العلوي بشكل صحيح، فالسوار الصغير جدًا أو الكبير جدًا قد يعطي قراءات غير دقيقة، ولف السوار مباشرة حول ذراعك العلوي، وليس فوق الملابس.

قم بأخذ قراءتين

انتظر من دقيقة إلى دقيقتين ثم خذ قراءة ثانية، وسجل القراءتين واستخدم المتوسط إذا لزم الأمر.

قم بالقياس في نفس الوقت كل يوم

حاول فحص مستويات ضغط الدم لديك في نفس الوقت يوميًا، مثل الصباح أو المساء، من أجل الحصول على قراءات مظبوطة وأكثر اتساقًا، وللحصول على متابعة أكثر دقة.

