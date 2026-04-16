قطر.. واحدة لأبناء المقيمين الحاملين لتأشيرة زيارة.. 3 مزايا جديدة بإجراءات القبول والتسجيل بالمدارس الخاصة

أوضحت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بعض مزايا الإصدار الثاني من المستند الإرشادي لتنظيم قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

وأعربت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية خلال مقطع فيديو، عن فخرها بالإصدار الثاني لعام 2026 من المستند الإرشادي لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، لأنه يوحد الإجراءات في عمليات القبول والتسجيل بين جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة باختلاف مناهجها التعليمية وإجراءاتها.

وقالت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها بمنصة “إكس”، إن الإصدار الثاني للمستند الإرشادي لتنظيم قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026 يحمل في طياته تغييرات هامة ما بين الممارسات السابقة والوضع الحالي، منها على سبيل المثال أن أولياء الأمور كانوا يواجهون في السابق مشكلة تسجيل أبنائهم حاملي تأشيرة الزيارة (العائلية) والآن أصبح بإمكانهم تسجيلهم في المدارس ورياض الأطفال الخاصة مع منحهم مهلة شهرين تجدد لشهرين إضافيين إلى الانتهاء من إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر.

وتوفر وزارة التربية والتعليم منصة التعليم الالزامي (التأشيرات)، وهي منصة الكترونية تمكن أولياء الأمور من تسجيل أبناءهم حاملي التأشيرة العائلية القابلة للتحويل للإقامة ومن ضمن الفئة العمرية للتعليم الالزامي (6 – 18 سنة) في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة أو إثبات الحالة التعليمية في خارج دولة قطر.

وأضافت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة: أيضاً ومن ضمن المزايا التي تهم أولياء الأمور والطلبة، التسهيلات التي تم منحها فيما يتعلق بالتحويل بين المناهج التعليمية ومن أهمها الانتقال ما بين المنهجين البريطاني الأمريكي حيث كان في السابق يتوجب على الطالب إعادة صف والآن أصبحت هناك إجراءات أخرى تمكن الطلبة القادرين أكاديمياً على الانتقال ما بين هذا المنهج إلى المنهج الآخر دون تنزيل الصف.

وأشارت إلى وجود استثناءات أخرى بالمستند الجديد تتعلق بالطلبة القادمين من الخارج، حيث أصبح التسجيل في المدارس الخاصة لا يرتبط بالعمر ولكن يرتبط فقط بآخر شهادة دراسية مصدقة حتى بعد الشهادات الدراسية ومصادقتها أصبح هناك مهلة لأولياء الأمور للتسجيل والانتهاء من تلك التصديقات والإجراءات بعد أن تقوم المدرسة بتسجيل الطالب.

وقالت مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة: نأمل أن يكون هذا المستند وسيلة لتوحيد الإجراءات في المدارس الخاصة وتوعية أولياء الأمور بحقوقهم وواجباتهم من خلال الإجراءات والضوابط التي سيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

ويحدد المستند بشكل دقيق سن القبول لكل مرحلة تعليمية، ويوضح المستندات المطلوبة، وآليات التسجيل والتحويل والشطب؛ إضافة إلى معالجة الحالات الاستثنائية وفق ضوابط واضحة، كما يتضمن جداول معتمدة لمعادلة الصفوف بين مختلف المناهج التعليمية.

وبيّنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أن نطاق تطبيق المستند يشمل جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر؛ بما في ذلك المدارس التي تطبق المنهج القطري، والمدارس الدولية، ومدارس السفارات؛ إضافة إلى المؤسسات التي تقدم برامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم.

وأشارت إلى أن المستند يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تكافؤ الفرص، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمدارس، ودقة توثيق بيانات الطلبة في النظام الوطني؛ إلى جانب المساءلة المؤسسية في تطبيق الإجراءات.

ويتضمن الإصدار الجديد عدداً من البنود التنظيمية المستحدثة؛ من أبرزها اعتماد جدول زمني موحد للتسجيل والتحويل، وتوسيع نطاق الاستثناءات بما يحقق مزيداً من المرونة والعدالة، وتنظيم إجراءات شطب الطلبة، وتعزيز ضوابط قبول الطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.

وشمل التحديث أيضاً السماح بانتقال الطلبة بين بعض المناهج الدراسية دون تنزيل الصف؛ وفق ضوابط محددة؛ بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور.

وفيما يتعلق بالمدارس التابعة للسفارات؛ أكدت الوزارة أن المستند راعى خصوصية هذه المدارس؛ مع ضمان التزامها بالإطار التنظيمي العام للدولة؛ بما يحقق التوازن بين الحفاظ على هويتها التعليمية وتطبيق معايير الجودة والانضباط المعتمدة، ويكفل في الوقت ذاته حقوق الطلبة وانتظام مسارهم التعليمي.

