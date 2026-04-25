تفوق واضح للجراحة على المناظير في استبدال الصمامات الصناعية

كشفت دراسة جديدة أن المرضى الذين خضعوا لاستبدال الصمام التاجي الصناعي المتآكل من خلال جراحة القلب المفتوح حققوا نتائج أفضل بكثير بعد خمس سنوات مقارنة بمن استبدلوا الصمام عبر القسطرة.

النتائج تدعم التوصيات الإرشادية التي تفضل الجراحة للمرضى منخفضي الخطورة وذوي العمر المتوقع الأطول

وتتبعت الدراسة التي نُشرت في مجلة أنالز أوف ثوراسيك سيرجري، 229 مريضًا بين عامي 2004 و2023، وأظهرت أن معدل الوفيات خلال خمس سنوات بلغ 20% في مجموعة الجراحة مقابل 41% في مجموعة القسطرة، إضافة إلى أداء أفضل للصمام لدى من خضعوا للجراحة.

ورغم أن إجراءات القسطرة توفر عادة إقامة أقصر في المستشفى ومضاعفات أقل خلال أول 30 يومًا، فإن النتائج طويلة الأمد كشفت عن فروق جوهرية لصالح الجراحة، خصوصًا بعد مرور العام الأول.

وقال قائد الدراسة، الدكتور إس. كريستوفر ماليسري من نورث وسترن ميديسن في شيكاغو، إن النتائج تدعم التوصيات الإرشادية التي تفضل الجراحة للمرضى منخفضي الخطورة وذوي العمر المتوقع الأطول، مع حصر استخدام القسطرة للحالات ذات المخاطر العالية.

وتؤكد الدراسة أن اختيار الإجراء الأنسب يعتمد على الحالة الصحية للمريض، إلا أن البيانات الجديدة تعزز مكانة الجراحة المفتوحة كخيار أكثر فعالية على المدى البعيد في حالات تآكل الصمام التاجي الصناعي.

أخبار 24