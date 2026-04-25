هكذا يؤثر مرض السكر على عينيك.. 5 نصائح لحماية بصرك

يؤثر مرض السكر على أعضاء الجسم بما فيها القلب والكليتين والأعصاب، والعينان أيضًا، فهى من من أوائل المناطق التي قد يبدأ فيها التلف الصامت، ولا يحدث هذا التلف فجأة، بل يتراكم ببطء، غالبًا دون ألم، ثم يظهر حينها عندما يصعب علاجه، حسبما أفاد تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

لماذا تتأثر العين

العين مليئة بأوعية دموية دقيقة وحساسة، ويؤثر مرض السكر على هذه الأوعية، فعندما تبقى مستويات السكر في الدم مرتفعة لفترات طويلة، تبدأ هذه الأوعية الدموية بالضعف، وقد تتورم أو تتسرب أو حتى تنغلق، وفي بعض الحالات، يحاول الجسم تكوين أوعية دموية جديدة، لكنها تكون هشة وغالبًا ما تسبب ضررًا أكثر من نفعها، وتُعرف هذه الحالة باعتلال الشبكية السكرى، وقد تتطور تدريجيًا من مراحل خفيفة إلى مراحل حادة دون ظهور أعراض تحذيرية واضحة، ووفقًا للمعهد الهندى للعيون، لا يزال اعتلال الشبكية السكري أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر في جميع أنحاء العالم.

يقول الأطباء إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المُدار قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بمشكلات العين مثل اعتلال الشبكية السكري حيث تؤثر الأوعية الدموية المتضررة على وضوح الرؤية، ووذمة البقعة الصفراء السكرية حيث يتراكم السائل في شبكية العين، وإعتام عدسة العين، والزرق أو الجلوكوما عندما يتراكم الضغط داخل العين ويؤذي العصب البصري.

أعراض مشكلات العين الناتجة عن مرض السكر:

– تشوش الرؤية أو تذبذبها.

– بقع داكنة أو أجسام عائمة.

– صعوبة في الرؤية ليلًا.

– تغيرات مفاجئة في الرؤية.

مرض السكري لا يعمل بمفرده، بل إنه يُحدث سلسلة من التفاعلات، ويؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية، ويزيد ارتفاع ضغط الدم من الضغط على الأوعية، ويؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى زيادة لزوجة الدم، ويقلل التدخين من إمداد الأكسجين، وكل هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مثالية لتلف العين.

فيما يلى.. طرق الحفاظ على صحة العين مع مرض السكر لتجنب المضاعفات:

– حافظ على استقرار مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف.

– قم بقياس مستويات سكر الدم بانتظام، على الأقل كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

– قم بإجراء فحص السكر التراكمى HbA1c كل ثلاثة أشهر.

– تناول الأطعمة الطازجة الغنية بالألياف بدلًا من الأطعمة المصنعة.

– مارس النشاط البدنى لمدة 45 دقيقة يوميًا، كما يمكنك التحكم في التوتر من خلال اليوجا أو تمارين التنفس.

– احرص على اجراء فحوصات العين سنويًا، حتى لو كانت الرؤية طبيعية لديك.

