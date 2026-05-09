وزير الصحة الأمريكى يطلق حملة للحد من وصف مضادات الاكتئاب

قال وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي جونيور، انه سيتم اتخاذ إجراءً واضحاً وحاسماً لمواجهة أزمة الصحة العقلية في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال معالجة الإفراط في استخدام الأدوية النفسية ، وخاصة بين الأطفال.

وقال كينيدى، وفقا لموقع “Medical xpress”، : “سندعم استقلالية المريض ، وسنطلب الموافقة المستنيرة والمشاركة في اتخاذ القرارات، وسنغير معيار الرعاية نحو الوقاية والشفافية واتباع نهج أكثر شمولية للصحة العقلية”.

ضوابط وصف الأدوية النفسية

وفقًا لشبكة CNN، تأتي خطة عمل كينيدي الجديدة، التي أُعلن عنها في قمة معهد “اجعل أمريكا صحية مرة أخرى (MAHA)، حول الصحة العقلية والإفراط في استخدام الأدوية، في أعقاب حملة حديثة من قبل متخصصي الصحة العقلية لإجراء المزيد من الأبحاث حول التوقف عن تناول الأدوية النفسية.

كانت الأدوية النفسية، وخاصة مضادات الاكتئاب، من بين أهداف كينيدي منذ توليه منصبه العام الماضي، حيث زعم الوزير أن هذه الأدوية يتم وصفها بشكل مفرط وقد تكون مرتبطة بالعنف الجماعي وإطلاق النار، فضلاً عن المخاطر الجسيمة التي تهدد نمو الأجنة لدى النساء الحوامل، وفقًا لشبكة CNN.

على الرغم من أن الأدوية النفسية تنطوي على بعض المخاطر الطفيفة، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتبرها آمنة وفعالة لعلاج اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل، واضطراب تعاطي المخدرات واضطراب الوسواس القهري.

أراء المتخصصين

أفادت شبكة CNN أن المتخصصين في الطب النفسي رحبوا عموماً بإعلان كينيدي، مع إثارة مخاوف بشأن التركيز على الإفراط في وصف الأدوية وسط مشاكل أوسع تتعلق بالحصول على الرعاية الصحية العقلية، وقال أحد الخبراء إن الخطة لا تأخذ في الاعتبار العوائق الحالية في رعاية المرضى.

“إن هذا التبسيط المفرط لمفهوم الصحة النفسية لا يأخذ في الحسبان أمورًا مثل النقص المستمر في الكوادر الطبية ، ومحدودية أسرّة الطب النفسي، وعدم كفاية وقت الزيارات، والعوائق التي تحول دون الحصول على العلاج النفسي والدعم الاجتماعي، وعدم كفاية دمج الخبرة النفسية في الرعاية الصحية الأولية”، هذا ما قالته الدكتورة تيريزا ميسكيمن ريفيرا، رئيسة الجمعية الأمريكية للطب النفسي.

وأشار خبير آخر إلى أنه في كثير من الحالات، يمكن لبعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب، أن تنقذ الأرواح على الرغم من المخاطر.

“كما هو الحال مع جميع مجالات الطب، يجب أن نشعر بالقلق إزاء كل من الإفراط في وصف الأدوية والتقليل من وصفها”، هذا ما قاله الدكتور جوناثان ألبرت، رئيس قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في مركز مونتيفيوري الطبي في مدينة نيويورك.

وأضاف: “في بعض الحالات، يُفرط في وصف المضادات الحيوية أو أدوية السكري، مما يُسبب آثارًا جانبية غير ضرورية، وتكاليف إضافية، وأضرارًا أخرى. وفي حالات أخرى كثيرة، قد تكون هذه الأدوية منقذة للحياة. وينطبق الأمر نفسه على الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان.”

اليوم السابع