دواء جديد يخفض ضغط الدم المرتفع المستعص للعلاج ويحمى الكلى

كشفت دراسة طبية حديثة نُشرت عبر موقع SciTechDaily أن دواءً جديدًا على هيئة أقراص قد أظهر نتائج واعدة في خفض ضغط الدم المرتفع الذي لا يستجيب للعلاجات التقليدية، إلى جانب مساهمته في حماية وظائف الكلى لدى المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأوضحت الدراسة أن هذا الدواء استُخدم في تجارب سريرية شملت مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن المصحوب بضعف في وظائف الكلى، وهي حالة تُعد من أكثر الحالات خطورة وصعوبة في التحكم.

انخفاض ملحوظ في ضغط الدم

وأظهرت النتائج الأولية أن إضافة الدواء إلى العلاج المعتاد ساعدت في خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ مقارنة بالعلاج التقليدي وحده، وهو ما اعتبره الباحثون تطورًا مهمًا في التعامل مع حالات “ارتفاع الضغط المقاوم للعلاج”.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الانخفاض قد ينعكس بشكل مباشر على تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب وتدهور وظائف الكلى.

تأثير إيجابي على الكلى

ولم يقتصر تأثير العلاج الجديد على ضغط الدم فقط، بل أظهرت النتائج أيضًا تحسنًا في مؤشرات وظائف الكلى، من خلال تقليل نسبة البروتين في البول، وهو أحد العلامات المهمة التي تشير إلى تدهور الكلى.

ويرى الباحثون أن هذا التأثير المزدوج — خفض الضغط وحماية الكلى — قد يمثل نقلة مهمة في علاج المرضى الذين يعانون من الحالتين معًا.

آلية عمل مختلفة تستهدف هرمونًا رئيسيًا

يعتمد الدواء الجديد على تقليل تأثير أحد الهرمونات المسؤولة عن احتباس الملح والماء في الجسم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مزمن عند بعض المرضى.

ويُعد استهداف هذا المسار الهرموني من الاتجاهات الحديثة في علاج ارتفاع الضغط، خاصة لدى الحالات التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

أهمية النتائج في 2026

تأتي هذه النتائج ضمن التطور المتسارع في أبحاث أمراض القلب والكلى خلال عام 2026، حيث يتجه العلماء إلى تطوير علاجات أكثر دقة تستهدف الأسباب الجذرية لارتفاع ضغط الدم بدلًا من الاكتفاء بخفضه بشكل مؤقت.

ويؤكد الباحثون أن الدواء ما زال في مرحلة التجارب السريرية المتقدمة، ويحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل اعتماده بشكل رسمي للاستخدام الواسع.

