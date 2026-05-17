لو خارج أو قاعد في البيت.. نصائح للتعامل مع موجة الحر دون مضاعفات

تشهد مصر اليوم ارتفاع درجات الحرارة بسبب الموجة الحارة، وتعد موجات الحر واحدة من أكثر الظواهر تأثيرًا على الصحة، ولا يقتصر خطر الحرارة المرتفعة على الشعور بالإرهاق فقط، بل قد يؤدي التعرض المباشر للشمس أو نقص السوائل في الجسم إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف، خاصة لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

لذلك يؤكد الأطباء وخبراء الأرصاد ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل تأثير الطقس شديد الحرارة سواء داخل المنزل أو أثناء التواجد خارج المنزل لتجنب أي مضاعفات مرتبطة بالحرارة، حسبما أفاد تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

نصائح للوقاية من مضاعفات الحر عند الخروج من المنزل

– عند الخروج من المنزل خلال فترات النهار، يفضل ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة، لأنها تساعد على امتصاص العرق وتقليل الشعور بالحرارة.

– يُنصح باستخدام القبعات أو المظلات الشمسية.

– ارتداء النظارات الشمسية الواقية لحماية الوجه والعينين من أشعة الشمس المباشرة.

– يحذر الخبراء من التعرض للشمس لفترات طويلة خاصة في أوقات الذروة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها، وفي حال الاضطرار للعمل أو التحرك خارج المنزل، يجب الحرص على أخذ فترات راحة متكررة في أماكن مظللة أو مكيفة.

– غسل الوجه واليدين بالماء البارد من وقت لآخر لتقليل حرارة الجسم.

– ينصح بحمل زجاجة مياه أثناء التنقل.

– تجنب الجلوس داخل السيارات المغلقة خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال مهما كانت المدة قصيرة، لأن درجات الحرارة داخل السيارات ترتفع بسرعة كبيرة وقد تشكل خطرًا حقيقيًا على الحياة.

– يفضل عند العودة للمنزل، الاستحمام بماء فاتر وليس بارد لترطيب الجسم والتخفيف من تأثير الحر.

نصائح لترطيب جسمك أثناء التواجد في المنزل

أما داخل المنزل، فهناك عدة خطوات تساعد على مواجهة الطقس الحار وتقليل الشعور بالاختناق.. على النحو التالى:

– تهوية المنزل جيدًا خلال ساعات الليل أو الصباح الباكر، مع غلق النوافذ والستائر خلال فترة الظهيرة لمنع دخول الحرارة المباشرة.

– يمكن استخدام المراوح أو أجهزة التكييف باعتدال للحفاظ على درجة حرارة مناسبة، مع أهمية تنظيف الفلاتر بشكل دوري لتحسين كفاءة التبريد.

– يفضل تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية التي تصدر حرارة مثل الأفران والمكاوي خلال ساعات النهار، حيث يمكن استخدامها ليلًا.

– يساعد الاستحمام بالماء الفاتر أكثر من مرة يوميًا على خفض حرارة الجسم وتحسين الشعور بالراحة، مع تجنب الاستحمام بالماء شديد البرودة لأنه قد يؤدى إلى نتائج عكسية بسبب التغير المفاجئ في درجة حرارة الجسم.

نصائح غذائية للحفاظ على ترطيب جسمك في موجة الحر

يعد شرب المياه بانتظام أهم وسيلة لحماية الجسم من الجفاف خلال موجات الحر، إذ يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل عبر التعرق، وينصح الأطباء بعدم انتظار الشعور بالعطش، بل يجب تناول الماء على مدار اليوم وبكميات كافية، مع زيادة الكمية عند بذل مجهود بدنى أو التعرض المباشر للشمس.

وبجانب الماء، يمكن الاعتماد على المشروبات الطبيعية مثل العصائر الطازجة والليمون والنعناع لتعويض الأملاح والسوائل، مع تجنب الإفراط في المشروبات الغنية بالكافيين أو السكريات لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.

أما بالنسبة للطعام، فيفضل تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والخس، حيث تساعد هذه الأطعمة على ترطيب الجسم ومنحه الإحساس بالانتعاش، وفي المقابل، ينصح بتجنب الأطعمة الدسمة أو الحارة التي ترفع درجة حرارة الجسم وتزيد الشعور بالتعب والإجهاد.

علامات يجب الانتباه لها في موجة الحر

يؤكد الأطباء على ضرورة الانتباه إلى العلامات التحذيرية للإجهاد الحراري، والتي تشمل الدوخة والصداع الشديد وجفاف الجلد وتسارع ضربات القلب والشعور بالغثيان، وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب الانتقال فورًا إلى مكان بارد، وشرب المياه، وتبريد الجسم باستخدام الكمادات الباردة، مع طلب المساعدة الطبية إذا تدهورت الحالة أو فقد المصاب وعيه.

