“صفع ابن صديقه”.. سانتوس يحقق في واقعة نيمار

أعلن سانتوس البرازيلي فتح تحقيق بخصوص اشتباك النجم نيمار مع زميله الشاب روبسون دي سوزا نجل اللاعب السابق روبينيو، بينما أشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن الأخير يبحث فسخ عقده مع النادي بسبب طريقة تصرف الإدارة مع تصرف الهداف المخضرم.

واشتبك نيمار مع روبينيو جونيور خلال تدريب يوم الأحد بعدما تجاوزه الأخير بمراوغة، وبحسب وسائل إعلام برازيلية فإن الأمر تطور من مشادة كلامية إلى اشتباك بالأيدي، إذ قالت “غلوبو إسبورتي” إن نيمار صفع ابن زميله السابق ووجه له إهانات بذيئة.

وقال نادي سانتوس في بيان: قرر رئيس النادي فتح تحقيق داخلي فور وقوع الحادثة لتحليل ما حدث بين اللاعبين نيمار جونيور وروبسون دي سوزا جونيور (روبينيو) خلال تدريب يوم الأحد (3 مايو) في مركز بيليه، إذ يتولى القسم القانوني بالنادي مسؤولية إجراء التحقيق.

وطلب وكلاء اللاعب الشاب نشر لقطات من الحصة التدريبية التي حدثت فيها المشادة وعقد اجتماع لمناقشة ما أسموه غياب الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية في النادي.

ولعب نيمار 33 مباراة مع روبينيو والد روبسون في 33 مباراة مع سانتوس ومنتخب البرازيل.

