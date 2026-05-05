تحذيرات محمد صلاح تدق ناقوس الخطر في ليفربول..

تتصاعد الدعوات داخل الأوساط الإعلامية الإنجليزية إلى ضرورة أن تُولي إدارة نادي ليفربول اهتمامًا بالغًا لتحذيرات نجمها المصري محمد صلاح، في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، لاسيما يعد الهزيمة التي تعرض لها ليفربول ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يحذر من غياب القائد في ليفربول

وفي هذا السياق، ألقت صحيفة The Athletic الضوء على التصريحات الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح، معتبرة أنها ليست مجرد كلمات عابرة، بل رسالة صريحة تحمل في طياتها قلقًا حقيقيًا بشأن مستقبل الفريق بعد رحيله المرتقب، حيث أكدت الصحيفة أن إدارة ليفربول مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستماع الجاد لهذه النصائح، والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية داخل النادي.

وأوضحت التقارير أن محمد صلاح لم يكن مجرد لاعب هداف أو نجم جماهيري، بل كان عنصرًا محوريًا في تشكيل هوية الفريق، سواء من خلال التزامه اليومي أو تأثيره على زملائه داخل غرفة الملابس، فقد ساهم، على مدار سنوات، في ترسيخ ثقافة احترافية قائمة على الانضباط والعمل الجاد، وهي الثقافة التي يخشى كثيرون أن تتراجع مع رحيله.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد كشف في أكثر من مناسبة أنه ناقش بالفعل مع إدارة النادي واحدة من أبرز مخاوفه، والمتمثلة في غياب القدوة التي تحافظ على المعايير العالية داخل الفريق.

وأشار إلى أن التزام اللاعبين بالمواعيد والتدريبات والسلوك الاحترافي لم يكن أمرًا تلقائيًا، بل نتاج بيئة تنافسية صارمة كان الجميع فيها يخضع للمحاسبة.

كما شدد محمد صلاح على أهمية استمرار ما وصفه بـ”ثقافة النخبة”، حيث يتحمل كل لاعب مسؤولياته كاملة، ويخضع لتقييم دائم من زملائه قبل الجهاز الفني.

هذه الروح الجماعية، بحسب رأيه، كانت أحد أهم أسباب نجاح ليفربول خلال السنوات الماضية، وهي مهددة بالاختفاء في ظل التغيرات الحالية.

وتزامنت هذه التحذيرات مع تراجع ملحوظ في أداء الفريق خلال الموسم، حيث أظهرت عدة مباريات افتقارًا للتركيز والروح القتالية، إلى جانب ضعف في تحمل المسؤولية داخل الملعب. وهو ما اعتبرته الصحيفة مؤشرًا واضحًا على بداية تأثير غياب القيادة القوية، حتى قبل الرحيل الرسمي لبعض العناصر الأساسية.

ومع الحديث عن إمكانية رحيل أسماء بارزة أخرى خلال الفترة المقبلة، تدخل إدارة ليفربول مرحلة دقيقة تتطلب إعادة بناء منظومة القيادة داخل الفريق، ليس فقط من خلال التعاقد مع لاعبين جدد، بل عبر الحفاظ على القيم التي صنعت نجاح النادي في السنوات الأخيرة.

وفي خضم هذه التحديات، تبدو رسالة محمد صلاح بمثابة جرس إنذار مبكر، يدعو إدارة ليفربول إلى التحرك السريع، لضمان عدم فقدان هوية الفريق، والاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات.

