الانقسامات تضرب ريال مدريد.. روديغر يصفع زميله في غرفة الملابس

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، دخل في شجار حاد مع زميله في الفريق ألفارو كاريراس وذلك بغرفة الملابس بسبب خلافات حول سلوك الأخير، حتى إنه صفع اللاعب الإسباني الشاب.

ووفقاً لإذاعة “أوندا سيرو”، حدث الاشتباك في مركز تدريبات ريال مدريد “فالديبيباس”، ولم يتصاعد الخلاف بعدما قام روديغر، 33 عاماً، بصفع كاريراس إذ تدخل اللاعبون وقاموا بتهدئة التوترات.

وتسلط الحادثة المزعومة الضوء على الأجواء المتوترة في غرفة ملابس الفريق الأبيض الذي بات على أعتاب الخروج بموسم صفري للعام الثاني توالياً، كما انتشرت العديد من الأخبار مؤخراً حول الصراعات والانقسامات داخل الفريق إضافة إلى سوء العلاقة بين اللاعبين والطاقم الفني.

يذكر أن كاريراس، البالغ من العمر 23 عاماً، فقد مكانته في التشكيلة الأساسية لريال مدريد وذلك بسبب مشاكل سلوكية بينه وبين المدرب ألفارو أربيلوا.

