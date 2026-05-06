الأهلي يستضيف الفتح لمواصلة انتصاراته في الدوري السعودي

يستضيف الأهلي نظيره فريق الفتح، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري السعودي، وذلك بسبب مشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي تُوّج بلقبها مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 69 نقطة، بعد أن حقق 21 انتصارًا و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم، بينما يأتي الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، من 8 انتصارات و9 تعادلات و13 خسارة.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على الأخدود برباعية، عقب خسارته أمام النصر، ويأمل في مواصلة الانتصارات لتأمين مركزه المتقدم، إضافة إلى رد الاعتبار من خسارة الدور الأول.

وتحمل المواجهة تاريخًا من التنافس بين الفريقين، حيث التقيا في دوري المحترفين 31 مرة، حقق الأهلي الفوز في 16 مباراة، مقابل 9 انتصارات للفتح، فيما انتهت 6 مواجهات بالتعادل، وسجل لاعبو الأهلي 58 هدفًا مقابل 36 هدفًا للفتح.

في المقابل، يدخل الفتح المباراة بعدما تحسنت نتائجه مؤخرًا، حيث ابتعد عن مناطق الخطر، ونجح في عدم الخسارة خلال آخر ثلاث مباريات، محققًا فوزًا وتعادلين، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام خصم قوي.

