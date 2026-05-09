توروب يبدأ رحلة استكشاف المصري البورسعيدى بحثاً عن أهم 3 نقاط للأهلى

يعكف الدنماركى ييس توروب المدير الفني للنادى الاهلى على دراسة مباريات المصري الأخيرة بالدوري وعلى رأسها مباراة الفريق البورسعيدى أمام سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته 20 مايو الجاري.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء 20 مايو بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل وذلك على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

ويرغب توروب في مواصلة الاهلى لإنتصاراته للتمسك بالفرصة الأخيرة في التتويج بالدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

وحذر توروب نجوم الأهلى من قوة فريق المصري بقيادة مدربه عماد النحاس خاصة أن الفريق البترولى يقدم مباريات مميزة أمام الفرق الكبيرة بدليل تعادله مع الأهلى في الدور الأول سلبياً.

وطالب توروب مدافعى الأهلى بالتركيز والتمركز الصحيح في ظل إمتلاك إنبى عناصر واعدة في خط الهجوم أمثال صلاح محسن.

الأهلي يعقد جلسة خاصة مع توروب لحسم ملف الشرط الجزائي تمهيداً للرحيل

قرر مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة خاصة وسريعة مع الدنماركي ييس توروب الأسبوع الحالى من أجل مناقشته في ملف الرحيل عن النادي بعد مباراة المصري المقرر لها 20 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

وحسب تأكيدات مصدر في الأهلي ، فإن إدارة النادي ترغب في حسم ملف الشرط الجزائي مع توروب تمهيداً لإنهاء العلاقة بشكل رسمي خاصة وأن الموسم لم يعد يتبقى فيه سوى مباراة واحدة أمام المصري .

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ستمنح توروب راتب شهر يونيو حيث أن الموسم ينتهي في 30 يونيو ثم ستمنحه راتب 3 أشهر ليرحل بشكل رسمي عن النادي بعدما فشل في قيادة الفريق لتحقيق أي بطولة حتى الأن ولم يتبقى سوى بطولة الدوري التي أصبحت على بُعد خطوات قليلة من الزمالك وربما بيراميدز أما الأهلي فتبدو فرص تتويجه باللقب صعبة للغاية إذ يحتاج خسارة الزمالك وبيراميدز أمام سيراميكا وسموحة على التوالي ثم يفوز هو على المصري من أجل التتويج باللقب في الجولة الأخيرة يوم 20 مايو الجاري.

