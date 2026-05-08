عريضة “رحيل مبابي” عن ريال مدريد تدخل موسوعة “غينيس”

دخلت العريضة الإلكترونية لجماهير ريال مدريد لكرة القدم المطالبة برحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وأطلق جمهور ريال مدريد يوم الأربعاء، عريضة إلكترونية لتجميع أصوات تطالب برحيل كيليان مبابي عن جدران ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ويأتي ذلك على خلفية العديد من المشاكل التي تسبب فيها المهاجم الفرنسي داخل وخارج الملعب، وسفره أكثر من مرة في أوقات مهمة للنادي وفي ظل معاناته من إصابات.

إلى جانب دخول مبابي في خلافات مع لاعبين ومدربين داخل النادي وتجاوزه لفظيا في حق أحد أعضاء الجهاز الفني بسبب احتساب تسلل عليه أثناء أحد التدريبات.

وبحسب الموقع الخاص بالعريضة الإلكترونية لجمع التوقيعات لرحيل مبابي عن الفريق الملكي فإن هناك 30 مليون و28 ألف و420 شخصا قد وقعوا عليها حتى الآن.

يذكر أن أكبر عدد من التوقيعات التي حصلت عليها عريضة عبر التاريخ لم يتجاوز 25 مليون بحسب موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

علما بأن هذه العريضة عرفت باسم “عريضة اليوبيل 2000” وهي حركة دولية دعت إلى إلغاء الديون غير القابلة للسداد والمستحقة على أفقر دول العالم بنهاية عام 2000.

ووصل عدد الموقعين على تلك الوثيقة 24 مليون و319 ألف و181 شخصا من 166 دولة حول العالم.

