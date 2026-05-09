مانشستر سيتي يرفع شعار «لا مجال للخطأ» ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يخوض مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، مواجهة مصيرية أمام ضيفه برينتفورد، في السابعة والنصف مساء السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

مانشستر سيتي ضد برينتفورد

ويخوض مانشستر سيتي المباراة تحت شعار «لا مجال للخطأ» بعد التعثر المثير أمام إيفرتون بنتيجة 3-3، وهي النتيجة التي أعادت إشعال سباق اللقب مع نادي أرسنال الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة.

ويخوض مانشستر سيتي اللقاء وهو في أفضل حالاته الفنية رغم التعادل الأخير، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة من 34 مباراة، بعدما حقق 21 انتصاراً مقابل 8 تعادلات و5 هزائم. كما حافظ الفريق على سجله خالياً من الخسارة في آخر خمس مباريات، محققاً أربعة انتصارات قوية على ساوثهامبتون وبيرنلي وأرسنال وتشيلسي، قبل السقوط في فخ التعادل أمام إيفرتون، علماً بأن مانشستر سيتي يمتلك مباراة مؤجلة ضد كريستال بالاس.

ويعوّل مانشستر سيتي بشكل كبير على ماكينة أهدافه النرويجية هالاند، الذي يواصل تقديم موسم استثنائي بعدما سجل 25 هدفاً، ليبقى السلاح الأخطر في تشكيلة جوارديولا خلال المنعطف الحاسم من الموسم، بينما يطمح عمر مرموش في الحصول على فرصة المشاركة في المباريات لدقائق أكثر وسط حالة من الغموض تسيطر على مستقبله مع الفريق السماوي.

أستون فيلا يرغب في التعاقد مع عمر مرموش

من ناحية أخرى، يضع أستون فيلا، تحت قيادة مدربه أوناي إيمري، عينه على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في محاولة لتعزيز قوته الهجومية بصفقات مؤثرة، يتقدمها اسم عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي.

وكان عمر مرموش قريبًا من الانتقال إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل أن تتعثر المفاوضات في اللحظات الأخيرة، نظراً لتمسك بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بخدمات اللاعب المصري، لتبقى الصفقة مؤجلة إلى إشعار آخر.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، فإن عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، الذي انضم مقابل 59 مليون جنيه إسترليني في يناير 2025، لم يحصل على المساحة الكافية لإثبات نفسه داخل منظومة بيب جوارديولا، رغم ما يمتلكه من قدرات هجومية مميزة، بينما قد يشكل القطعة المفقودة في مشروع المدرب أوناي إيمري مع أستون فيلا.

ويرى أوناي إيمري المدير الفني لنادي أستون فيلا أن عمر مرموش يمثل خيارًا مثاليًا لشغل دور المهاجم المتحرك أو المهاجم الثاني، وهو المركز الذي افتقده الفريق منذ رحيل موسى ديابي، ما قد يمنح الفريق حلولًا هجومية أكثر تنوعًا وفعالية في الموسم المقبل.

