موعد مباراة بيراميدز وزد فى نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة بيراميدز وزد فى نهائى كأس مصر هو الثامنة والنصف مساء غداً الاحد على استاد القاهرة الدولى فى نهائى بطولة كأس مصر.

ووفقًا للوائح إدارة المسابقات، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، وإذا استمر التعادل، تُحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى النهائي بعد فوز كبير على إنبي برباعية نظيفة، فيما صعد زد عقب تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، في لقاء امتد إلى شوطين إضافيين.

القناة الناقلة لنهائي كأس مصر

تنقل قناة أون سبورت، مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

بيراميدز وصيف النسخة الماضية بالكأس

وكان فريق بيراميدز قد حقق وصافة بطولة كأس مصر في نسختها الماضية، بعدما خسر أمام الزمالك في المباراة النهائية بركلات الترجيح 8-7، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

بينما توج بيراميدز ببطولة كأس مصر في النسخة قبل الماضية، عقب فوزه على زد بهدف نظيف في المباراة النهائية، لتكون أولى بطولات الفريق السماوي في تاريخه.

