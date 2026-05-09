الأهلى يحسم موقفه من ضم المهاجم الإردنى يزن النعيمات.. تعرف عليه

استبعدت إدارة الأهلي فكرة التعاقد مع الأردني يزن النعيمات مهاجم فريق العربي القطري خلال الفترة المقبلة رغم أنه أوشك على العودة للملاعب والتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها قبل عدة أشهر خلال مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة العربية الماضية.

موقف الأهلي من ضم يزن النعيمات

وكان يزن مُرشح بقوة للإنتقال للأهلي بعد تألقه في البطولة العربية لكن جراحة الرباط الصليبي أفسدت الصفقة ، وطرحت بعض التقارير خلال الفترة الأخيرة إمكانية انتقال اللاعب للإهلي بعدما أوشك على العودة للتدريبات الجماعية لكن مصادر في الأهلي، قالت أن اللاعب خارج الحسابات حالياً لأن النادي لا يمكن أن يُغامر بضم لاعب عائد من جراحة صليبي إلا قبل مشاركته في المباريات والتأكد من سلامته التامة خاصة وأن منتخب الأردن استبعد اللاعب من قائمة كأس العالم المقبل.

وأوضحت المصادر أن هناك ترشيحات أخرى للاعبين أجانب يتم المُفاضلة بينهم لإختيار أحدهم لتدعيم الهجوم الأحمر الذي يُعاني بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة

توروب يبحث عن مباراة ودية للأهلي

من ناحية أخرى ، طلب الجهاز الفني للإهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب خوض مباراة ودية الإسبوع المقبل من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة لأخر مباراة في الموسم الحالي والتي ستكون أمام المصري البورسعيدي.

ومنح الجهاز الفني لاعبي الأهلي راحة 4 أيام بدءأ من أمس الخميس، على أن يستأنف بعدها الإستعداد لمواجهة المصري المرتقبة في نهاية الموسم.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة من مساء يوم 20 مايو الجاري بإستاد برج العرب في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

اليوم السابع