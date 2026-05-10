مونديال 2026.. حفلات افتتاحية في 3 دول وأخرى استثنائية بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالميين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خطة مبتكرة لإطلاق مونديال 2026، في المكسيك، الولايات المتحدة، وكندا، على أن تستضيف كل من الدول الثلاث احتفالا خاصا يعكس هويتها الفريدة.

ومن المقرر أن تشارك في هذه الحفلات نخبة من نجوم الموسيقى العالميين، بما في ذلك كاتي بيري، فيوتشر، آلانيس موريسيت، مايكل بوبليه، جي بالفين، وليزا.

تبدأ رحلة المحفل الكروي الكبير في 11 يونيو 2026، من العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، حيث ستقام المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب “أستيكا”، الذي سيعرف باسم “ملعب مدينة مكسيكو” خلال البطولة.

وسيزين الحفل الافتتاحي بأداء فنانين بارزين مثل جي بالفين، وفرقة “مانا” المكسيكية، والمغني أليخاندرو فرنانديس، بالإضافة إلى بيليندا، وليلا داونز، والمغنية الجنوب إفريقية تايلا.

وفي اليوم التالي، 12 يونيو، تنتقل الأضواء إلى كندا، حيث تستضيف مدينة تورونتو حفل افتتاح مباريات كندا ضد البوسنة والهرسك، بمشاركة فنانين كبار مثل آلانيس موريسيت، ومايكل بوبليه، وأليشيا كارا، وجيسي رييز.

وتتواصل الاحتفالات في الولايات المتحدة في نفس اليوم، مع انطلاق مشوار المنتخب الأمريكي بمواجهة نظيره الباراغواياني في مدينة لوس أنجلوس.

سيشهد هذا الحفل الضخم مزيجا فريدا من الرياضة والترفيه، بقيادة كاتي بيري، إلى جانب فيوتشر، وليزا، والنجمة البرازيلية أنيتا، وريما، وتايلا.

كما يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة احتفالات خاصة لمباريات دور الـ16 في هيوستن وفيلادلفيا في الرابع من يوليو مخصصة للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أن هذه الاحتفالات تعكس “الحجم الاستثنائي” للبطولة، وأن تنوع الفنانين يجسد التنوع الثقافي في الولايات المتحدة وقوة الموسيقى في توحيد الجماهير.

يذكر أن البطولة، التي تستمر لستة أسابيع، ستشهد مشاركة فنانين آخرين مثل داني أوشن وسانجوي، مع تأكيد المنظمين على أن الجماهير ستكون جزءا لا يتجزأ من العروض والاحتفالات.

