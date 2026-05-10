الكلاسيكو الأغلى.. برشلونة يقترب من رقم تاريخي فى مواجهة ريال مدريد

سيكون ملعب «كامب نو»، في العاشرة مساء اليوم الأحد، مسرحاً لمباراة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة ضد ريال مدريد ، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، في كلاسيكو قد يمنح الفريق الكتالوني لقب «الليجا» رسمياً.

ولا يكتفي برشلونة بالسعي لحصد النقاط الثلاث وحسم اللقب مبكراً، بل يستهدف أيضاً تحقيق رقم اقتصادي تاريخي من عائدات المباراة، فى ظل الإقبال الجماهيري الضخم على حضور الكلاسيكو المرتقب.

وتكمن أهمية مباراة الكلاسيكو في كونها قد تكون لحظة التتويج المنتظرة لنادي برشلونة أمام غريمه التقليدي، أو فرصة لنادي ريال مدريد لفرض مزيد من الإثارة وتأجيل الحسم إلى جولة جديدة، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وتحمل فى طياتها كل معاني الصراع التاريخي بين عملاقي الكرة الإسبانية.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فرض سيطرته على صدارة «الليجا» طوال الموسم، جامعاً 88 نقطة من 34 جولة، ومتقدماً بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن إدارة برشلونة تطمح لتجاوز حاجز 14 مليون يورو كإيرادات من المباراة الواحدة، محطمة الرقم القياسي السابق الذي بلغ 13.8 مليون يورو خلال الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر، إلى جانب الطلب الجماهيري الهائل، لعب دوراً رئيسياً في توقعات تحقيق هذا الرقم القياسي، خاصة أن أسعار تذاكر الضيافة و«VIP» تبدأ من 2500 يورو وقد تصل إلى 12,500 يورو، فيما بلغ متوسط سعر التذكرة في الكلاسيكو الأخير نحو 554 يورو.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن ملعب «كامب نو» سيكون على موعد مع حضور جماهيري كامل وأجواء استثنائية خلال الكلاسيكو، في ظل التحضيرات لتقديم «تيفو» ضخم يليق بحجم المواجهة، إلى جانب توقعات بانطلاق احتفالات كبيرة حال نجاح برشلونة في حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً.

