لجنة شئون اللاعبين تحسم مصير شكاوى الزمالك وزيزو بعد نهاية الدورى

استقرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة على إصدار قرارها فى الشكاوى المتبادلة بين الزمالك وأحمد سيد زيزو لاعب الأهلى عقب نهاية الدورى المصرى، أي بعد 20 مايو الجارى.

وتسلمت لجنة شئون اللاعبين مؤخرا ملف الشكاوى، وناقشت ما قدمه كل طرف، قبل أن تستقر على عقد جلسات استماع جديدة للطرفين ليتأكد صدور القرار بعد نهاية الدورى المصرى.

تفاصيل الأوراق والمستندات المنتظرة

تتمحور الأوراق التي يجهزها مسئولو الزمالك حول توثيق المخالصات المالية والاتفاقات التعاقدية الأخيرة، وذلك لتدعيم موقف النادي أمام لجنة شؤون اللاعبين، فى المقابل يطالب زيزو بالحصول على 82 مليون جنيه.

ويأتي هذا التحرك الإداري مكملاً لما تم تناوله في التقارير الصحفية، حيث يسعى النادي لإثبات قانونية خطواته فى الحفاظ على حقوقه التعاقدية مع زيزو نجم الفريق الأول السابق ولاعب الأهلي الحالي ومنع أي تصعيد خارجي.

