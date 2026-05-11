بيزيرا يعود لتشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة فى إياب نهائي الكونفدرالية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة البرازيلي خوان بيزيرا للتشكيل الأساسي خلال مواجهة الإياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء قرار الدفع ببيزيرا أساسيًا بعدما ظهر بصورة مميزة خلال مشاركته كبديل في لقاء الذهاب بالجزائر، حيث شارك فى الدقيقة 73 ونجح في صناعة الفارق الهجومي للفريق الأبيض، وكان أحد أبرز عناصر الزمالك خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة بعدما سجل اللاعب هدفًا في الدقيقة 90 منح الزمالك التعادل، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة، ليتم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على حسام عبد المجيد داخل منطقة الجزاء، واحتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة، سجل منها الفريق الجزائري هدف الفوز القاتل في الدقيقة 97.

ويراهن الجهاز الفني للزمالك على جاهزية بيزيرا الفنية وقدرته على إحداث الفارق الهجومي، خاصة بعد المستوى الذي قدمه في لقاء الذهاب، من أجل قيادة الفريق لتعويض خسارة الجزائر وحسم اللقب القاري فى القاهرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد القاهرة الدولي السبت المقبل 16 مايو فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات “بي إن سبورتس” مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

