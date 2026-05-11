ميسي: نيمار يستحق المشاركة فى كأس العالم 2026

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد إنتر ميامي الأمريكي، دعمه الكامل لزميله السابق نيمار دا سيلفا ، مشدداً على أن النجم البرازيلي يستحق التواجد فى قائمة منتخب بلاده المشاركة فى كأس العالم 2026 المقبلة، رغم معاناته الأخيرة مع الإصابات وتراجع جاهزيته البدنية.

وقال ميسي، فى تصريحات عبر برنامج ” Lo del Pollo “، “نريد أفضل اللاعبين أن يكونوا هناك فى كأس العالم، ونيمار مهما كان مستواه أو حالته سيظل واحداً منهم دائماً، سيكون من الرائع رؤيته فى المونديال لما يمثله للبرازيل وللكرة العالمية، أتمنى أن يكون هناك، وأن تسير الأمور معه بشكل جيد لأنه يستحق ذلك كشخص وكلاعب”.

وأضاف قائد الأرجنتين، أن ارتباطه بنيمار يجعل من الصعب عليه أن يكون محايداً في الحكم عليه قائلاً، “نيمار صديق، وبالطبع أتمنى أن يكون فى كأس العالم، فهو يستحق ذلك”.

وأشاد ميسي بالجانب الإنساني في شخصية نيمار، موضحاً: “يمتلك كاريزما خاصة جداً، لا يتصنع شيئاً، يعيش حياته بطريقته وبشكل طبيعي وسعيد، وهذا أمر نادر في كرة القدم الحديثة”.

ويواصل نيمار في الوقت الحالي رحلة استعادة جاهزيته البدنية تحت أنظار مدرب البرازيل، في ظل غيابه عن المنتخب منذ أواخر عام 2023 بسبب سلسلة من الإصابات والإجراءات الطبية في الركبة، ما يجعل موقفه من المشاركة في المونديال غير محسوم حتى الآن.

