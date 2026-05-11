هانزي فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة حتى 2028

توصل نادي برشلونة الإسبانى لاتفاق مع مدربه الألماني هانزي فليك لتجديد عقده، وفق ما أفادت به تقارير صحفية إسبانية، على رأسها صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة

وبحسب الصحيفة الكتالونية، تم الاتفاق عبر وكيل أعماله بيني زهافي على تمديد العقد لمدة موسم إضافي ليصبح ممتداً حتى عام 2028 بشكل رسمي، بعدما كان ينتهي فى 2027، مع إضافة موسم اختياري مرتبط بتحقيق الأهداف، ما قد يمدد الارتباط بين الطرفين حتى 2029.

وجاء هذا التطور بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت زهافي بكل من رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، حيث تم خلال لقاء أخير وضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاق.

من جانبه، كان نائب الرئيس المؤقت رافا يوستي قد أشار في وقت سابق إلى أن مسألة التجديد “مسألة وقت فقط”، موضحاً أن المدرب الألماني سعيد للغاية في برشلونة وقد تأقلم بشكل سريع مع الأجواء داخل النادي.

وكانت إدارة برشلونة قد بدأت بالفعل منذ أبريل الماضي في العمل على تمديد عقد فليك، قبل أن تنجح في حسم الاتفاق الحالي الذي يمنحه استقراراً فنياً يمتد لمرحلة المشروع الجديد تحت قيادة خوان لابورتا، والذي يبدأ رسمياً في 1 يوليو المقبل

اليوم السابع